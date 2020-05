Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Πώς επηρεάζει η υψηλή θερμοκρασία τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας δίνει απαντήσεις για την ασφάλεια στις πτήσεις και για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα κουνούπια.