Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας. Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πόσο θα διαρκέσουν.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας την επόμενη εβδομάδα, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 15-05-2020 έως 22-05-2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου θα πραγματοποιούνται προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων (σταδιακός περιορισμός λωρίδων κυκλοφορίας από τρεις σε δύο) σε οδικά τμήματα των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.