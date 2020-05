Οικονομία

Τσίπρας προς το ΕΕΑ: Το “μαξιλάρι” των 37 δις είναι λεφτά των πολιτών και της αγοράς

«Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ανάγκη η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να βάλει ως προτεραιότητα τη στήριξη της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με μέλη της διοίκησής του, και προέδρους Επιμελητηρίων και επαγγελματικών κλάδων, για τα προβλήματα που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα και τις προκλήσεις για την οικονομία στη «μετά-κορονοϊό» εποχή.

Ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε τη σημασία να χρησιμοποιηθεί το "μαξιλάρι" ρευστότητας για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, επισημαίνοντας προς τους συνομιλητές του ότι αυτά είναι "δικά σας λεφτά". Όπως είπε, η μεσαία τάξη και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα "σήκωσε στις πλάτες της" τον εθνικό στόχο για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, και τώρα, λόγω της έκτακτης ανάγκης, πρέπει να επιμεριστούν τα "βάρη" με δίκαιο τρόπο. Όπως εξήγησε, σήμερα έχει ανασταλεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και η υποχρέωση για το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, ωστόσο έχει απομείνει η "κάβα" των 37 δισ., μέρος της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια "δύσκολη στιγμή" όπως αυτή, χωρίς μάλιστα να επιβαρυνθεί το δημόσιο χρέος.

Αναφέρθηκε επίσης, και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΕ, όπως το SURE, για τη στήριξη της εργασίας, τον επαναπροσανατολισμό των κονδυλίων ΕΣΠΑ ή και την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης από τα ελληνικά ομόλογα. Στόχος, όπως είπε, θα έπρεπε να είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να παραμείνει "ζωντανή η προσφορά αλλά και η ζήτηση", πολιτική που όμως δεν υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, παρ' όλο που άλλες χώρες το έπραξαν. Σημείωσε δε, πως η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, σημαίνει πως κάποια στιγμή οι επιχειρηματίες θα κληθούν να πληρώσουν τα χρωστούμενα και τότε δε θα έχουν, γιατί θα έχει μειωθεί σημαντικά η ζήτηση.

"Δε νομίζω ότι για το 2020 η έγνοια μας πρέπει να είναι το ύψος του ελλείμματος" τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, παραπέμποντας στις προβλέψεις για ύφεση χειρότερη και από την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα. "Η έγνοια του οικονομικού επιτελείου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού θα πρέπει να είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της εργασίας", πρόσθεσε και εξήγησε πως όταν επανέλθουν οι συνθήκες κανονικότητας θα βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστούν σταδιακά τα υπόλοιπα, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, το "παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό". Αντίθετα, "αν περάσει ο χρόνος με αδράνεια", εξέφρασε την ανησυχία ότι "θα βρεθούμε μπροστά σε τετελεσμένα, τα οποία δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε".

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα η κυβέρνηση, όπως την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με ένα ποσό της τάξης των 3 δισ. χωρίς την υποχρέωση επιστροφής, για την κάλυψη μισθών, εισφορών κα ενοικίων, τη στήριξη της εργασίας ακόμα και μετά το lockdown, γιατί κάποιες επιχειρήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων που θα συνεχιστούν μπορεί να "οδηγηθούν σε σκέψεις να καλύψουν τις απώλειες" με απολύσεις, την άσκηση πίεσης στις τράπεζες να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες παροχής ρευστότητας από την ΕΚΤ αλλά και την αξιοποίηση του εργαλείου της αναπτυξιακής τράπεζας για παροχή μικροπιστώσεων.

Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, ο Αλ. Τσίπρας πρότεινε να προβλεφθούν ρυθμίσεις αντίστοιχες των 120 δόσεων, να μειωθεί ή να εξαλειφθεί έστω στη βάση κριτηρίων η προκαταβολή φόρου, καθώς η προηγούμενη χρονιά στην οποία βασίζεται, ήταν σαφώς πιο αποδοτική, και τέλος να μειωθεί εκτάκτως ο ΦΠΑ.