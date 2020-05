Οικονομία

Τάσιος στον ΑΝΤ1: Χωρίς μέτρα στήριξης, τα μισά ξενοδοχεία θα κλείσουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων αναλύει τα δεδομένα για τον τουρισμό και διατυπώνει εύλογα ερωτήματα.