Μήνυμα του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας για το άνοιγμα των Εκκλησιών

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ στέλνει το μήνυμά του με αφορμή τα νέα μέτρα και τη συμμετοχή των πιστών στα μυστήρια της Εκκλησίας.

Προς

Το χριστεπώνυμο πλήρωμα

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου αδελφοί,



Χριστός Ανέστη!

Με τη χάρη του Θεού και ύστερα από μία μακρά περίοδο πόνου πνευματικού, λειτουργικής στέρησης και μυστηριακής έλλειψης αξιωνόμαστε και πάλι να μετέχουμε του συστατικού στοιχείου της Εκκλησίας μας. Να προσέλθουμε στους Ναούς μας, να μεταλάβουμε των Αχράντων μυστηρίων του Κυρίου μας, να συναντήσουμε τους αδελφούς μας, να μοιραστούμε τις αγωνίες μας και να προσευχηθούμε ολόψυχα ο ένας για τον άλλον. Αξιωνόμαστε να κενωθούμε μυστηριακά με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και να μετέχουμε στη χάρη τής επουράνιας Βασιλείας Του μέσα από κάθε στιγμή τού λειτουργικού χρόνου.

Ταυτόχρονα όμως, καλούμαστε να αναλογισθούμε την μεγάλη ευθύνη μας απέναντι στην διαφύλαξη και προστασία της ανθρώπινης ζωής και να αναλάβουμε δράσεις απλές και αποφασιστικές για να μην αποφέρουν συνάνθρωποι μας, αλλά και για να μην βιώσουμε εκ νέου στιγμές αποξένωσης και απομόνωσης.

Για τον λόγο αητό, οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε την απλή τήρηση μέτρων υγιεινής και προστασίας τόσο του εαυτού μας, όσο και ολόκληρης τής ευχαριστιακής κοινότητας. Να επιδείξουμε αίσθημα ευθύνης και ωριμότητας. Να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και να εμπιστευθούμε ολοκληρωτικά τη ζωή μας στον Αναστημένο Χριστό μας, στον Αρχηγό της ζωής και του θανάτου.

Κυρίαρχη θέση στη ζωή της Εκκλησίας κατέχει η ποιμαντική τέχνη, το όχημα δηλαδή των αρετών που οδηγεί με διάκριση, αγάπη και ασφάλεια τους πιστούς στην πνευματική τους τελειότητα, στη θέωση και στην αγιότητα, «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ. 4, 13).

«Αδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α’ Θεσ. 5,17) μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Η προσευχή, αδελφοί μου, αποτελεί θεραπευτικό μέσο για τον άνθρωπο. Έτσι, η συχνή προσευχή μας θα αποτελέσει από εδώ και στο εξής το μέσο που θα ενισχύει και θα ενδυναμώνει τις ζωές μας μετά από την περίοδο αυτή του φόβου και της ανασφάλειας που προξένησε η πανδημία που βιώνουμε. Η συχνή παρουσία μας στους Ιερούς Ναούς και η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας θα προσφέρει βάλσαμο πνευματικό και ψυχική ανάταση στη λαβωμένη, από τα προβλήματα που βιώνουμε, ψυχή μας.

Έχουμε ανάγκη όλοι μας να ενισχυθούμε από τη χάρη και το έλεος του Κυρίου μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Από την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 και κάθε Κυριακή μέχρι τα τέλη του μηνός Ιουλίου θα τελούνται υποχρεωτικά δύο (2) θείες Λειτουργίες σε κάθε Ιερό ενοριακό Ναό τής Μητροπόλεώς μας από τις 07:00 το πρωί μέχρι και τις 10:00π.μ. η πρώτη και από τις 10:30 π.μ έως και τις 11:30 π.μ. η δεύτερη.

Κατά την είσοδο και την παραμονή σας στους Ναούς είναι απαραίτητη ? τήρηση αποστάσεων (1,5μ.) μεταξύ σας, ενώ οι επίτροποι και το βοηθητικό προσωπικό των ενοριών μας θα διευκολύνουν την παρουσία σας εντός των Ιερών Ναών για την αποφυγή συνωστισμού.

Όσοι θα έχετε καταλλήλως προετοιμασθεί θα μπορείτε να μετέχετε στο «Μυστήριο των μυστηρίων», (Συμεών Θεσσαλονίκης, PG155, 253), δηλαδή στη θεία Ευχαριστία και να μεταλαμβάνετε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας μέσα από το κοινό Ποτήριον της ζωής, όπως αιώνες τώρα έχει ορίσει ? παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών κάθε ενορίας θα βρίσκεται αναρτημένο τόσο στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Ναών, όσο και στα διαδικτυακά μέσα που διαθέτουν όλες οι ενορίες, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας (www.nif.gr).

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης ορισμένες από τις Ιερές Ακολουθίες θα τελούνται και στους περιβάλλοντες εξωτερικούς χώρους των ενοριακών Ναών. Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε ενορίας θα μπορούν να τελούνται περισσότερες από δύο (2) θείες Λειτουργίες, ύστερα βεβαίως από ενημέρωση από τούς εφημέριους των ενοριών σας.

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα τελείται καθημερινά ? θεία Λειτουργία, πρωινές και απογευματινές ώρες, για την κάλυψη των πνευματικών αναγκών και την εξυπηρέτηση περισσοτέρων αδελφών μας, σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα εκάστης ενορίας.

Μνημόσυνα και επιμνημόσυνες δεήσεις θα τελούνται μόνο κατά την ημέρα του Σαββάτου και κατά την διάρκεια της πρωινής θείας Λειτουργίας, όπως άλλωστε ορίζει και η κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Το όριο των πιστών στους Ιερούς Ναούς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τούς 50 αδελφούς μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

? ίδιος αριθμός πιστών και συγγενών (50) που μπορούν να παραστούν στο Ναό αφορά στα μυστήρια του Γάμου και της Βαπτίσεως.

Το μυστήριο της Εξομολογήσεως θα πραγματοποιείται από τούς ορισμένους προς τούτο ιερείς σέ κάθε Ιερό ενοριακό Ναό, όπως γινόταν αδιάλειπτα.

Θα συνεχισθούν οι διαδικτυακές ομιλίες μας προς μεγαλύτερη συμμετοχή όλων σας στη ζωή και στο ιεραποστολικό-σωστικό έργο της Εκκλησίας μας.

Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό μας έργο, μέσα από τα ενοριακά συσσίτια και τις προνοιακές δομές της τοπικής μας Εκκλησίας, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται χάρη στη βοήθεια του Θεού, των πολλών εθελοντών μας και την ανιδιοτελή αγάπη των ιερέων μας προς όλους σας.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

όλα τα ανωτέρω αποτελούν ποιμαντικά έκτακτα μέτρα για την δική σας ανακούφιση και πνευματική ενίσχυση, άλλα και για την ασφάλεια όλων μας. Για κάθε αλλαγή θα ενημερώνεστε σχετικά από την επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (www.nif.gr) ή τις ενορίες σας.

Σε αυτό το νέο ξεκίνημα, η Εκκλησία μας έχει μία μεγάλη και ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Δέχεται όλους και αγαπά όλους. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας να εφαρμόσουμε τις νέες οδηγίες. Η ευθύνη ανήκει σε εμάς. Η ψυχή μας δεν αντέχει να στερηθεί και πάλι την Πηγή της ζωής, τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προσφέρεται σέ όλους μας γενναιόδωρα εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωή αιώνιον.

Ο Μητροπολίτης

†Ο Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ