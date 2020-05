Πολιτική

Μητσοτάκης: Την 1η Ιουλίου θα είμαστε ανοιχτοί για τον Τουρισμό

Το “μήνυμα» του Πρωθυπουργού στην παγκόσμια σύνοδο της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας Boston Consulting Group (BCG).

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε ως επίτιμος προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής στην παγκόσμια σύνοδο της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας Boston Consulting Group (BCG) που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, ήλθε ως αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλε η Ελλάδα στη μάχη κατά του κορονοϊού, τα αποτελέσματα της οποίας κατέστησαν τη χώρα μας θετικό παράδειγμα διεθνώς.

Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε 500 ηγετικά στελέχη της BCG, μίλησε για την πρόκληση που συνιστά για όλο τον κόσμο ο κορωνοϊός και η αντιμετώπισή του, καθώς και για τις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια οικονομία.

Στην αρχή της παρέμβασής του ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις εξελίξεις κατά τους τελευταίους μήνες. «Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια διπλή κρίση. Πολλοί ξεχνούν ότι στις αρχές Μαρτίου αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη γεωπολιτική πρόκληση, όταν η Τουρκία υλοποίησε την απειλή της να ωθήσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες και να τους ενθαρρύνει να περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα» τόνισε, θυμίζοντας ότι μετά από δύο εβδομάδες έντασης κατέστη σαφές ότι «δεν θα επιτρεπόταν σε κανέναν να εισέλθει στην Ελλάδα υπό αυτούς τους όρους».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην αντίδραση της Ελλάδας στην πανδημία του κορωνοϊού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια στηρίχθηκε στην άμεση λήψη μέτρων με βασικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια των πολιτών και πυξίδα τις εισηγήσεις των επιστημόνων.

«Όσο καλύτερα τα πας στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, τόσο ταχύτερα θα έρθει και η ανάκαμψη της οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αντίδραση στην υγειονομική κρίση με τις δυνατότητες ανάκαμψης της οικονομίας. Καταλύτης για την επιτυχία στην αρχική αυτή φάση της διαχείρισης της πανδημίας, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν η νέα σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρινείας μεταξύ του κράτους και των πολιτών.

«Λάβαμε τις πρώτες αποφάσεις πριν καν καταγραφεί το πρώτο κρούσμα. Ανακοινώσαμε την ακύρωση των μεγάλων καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη της Πάτρας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός για να θυμηθεί ότι εκείνες τις μέρες η κυβέρνηση δέχτηκε έντονες επικρίσεις.

«Υποθέτω ότι ήμασταν περίπου δύο εβδομάδες μπροστά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στη λήψη αποφάσεων τις οποίες ήταν εμφανές ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να λάβουμε. Επομένως, η δική μου επιλογή από τα πολύ αρχικά στάδια ήταν πως αν κάτι πρέπει να γίνει, είναι καλύτερο να γίνει νωρίς, αντί να γίνει καθυστερημένα. Ενημερώσαμε τους πολίτες με πολύ ξεκάθαρα μηνύματα και δώσαμε το λόγο στους ειδικούς. Δεν κάνω εγώ τις καθημερινές ενημερώσεις, τις κάνει ο επικεφαλής της επιτροπής των ειδικών επιστημόνων υγείας μαζί με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας. Απευθύνθηκα στους πολίτες επτά φορές με τηλεοπτικά μηνύματα εξηγώντας τί ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε από τα πρώτα κιόλας βήματα» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε το χρόνο για να ενισχύσει το σύστημα υγείας.

Για τις δυνατότητες επανεκκίνησης της τουριστικής δραστηριότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, θα είμαστε ανοιχτοί (για τον τουρισμό) από την 1η Ιουλίου με ένα πρωτόκολλο το οποίο θα είναι λογικό όχι μόνο για τους ανθρώπους που θα θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά και για την τουριστική μας βιομηχανία. Θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς από μια πολύ μικρότερη πίτα. Η ευρωπαϊκή πίτα του τουρισμού θα είναι πολύ μικρότερη αλλά φέτος το καλοκαίρι θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και διεμήνυσε ότι «το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό». Επίσης, επεσήμανε ότι η πανδημία δεν πρέπει να αποτελέσει ανάχωμα, αλλά να επιταχύνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας στο διεθνές πεδίο και στα οφέλη που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από έναν καλύτερο συντονισμό σε τομείς κοινών συμφερόντων με σκοπό την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Τη συζήτηση εκ μέρους της BCG άνοιξαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BCG Rich Lesser, ο Επικεφαλής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής Christoph Schweizer, και οι εταίροι της BCG Αθήνας Βασίλης Αντωνιάδης και Χρυσός Καβουνίδης, οι οποίοι υπογράμμισαν την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της εξωστρέφειας και της τεχνολογικής αναβάθμισης και παράλληλα την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία.