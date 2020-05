Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Περισσότερα τεστ και λιγότεροι ασθενείς στα νοσοκομεία

«Τώρα έχουμε και τεστ αντισωμάτων, στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε πλήρως», τονίζουν οι βρετανικές Αρχές.

Οι νέοι θάνατοι στη Βρετανία σε όλους τους χώρους που καταγράφηκαν τo τελευταίο 24ωρο ανέρχονται σε 428 και το σύνολό τους σε 33.614, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκαν 126.064 διαγνωστικά τεστ, αριθμός ρεκόρ για τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Οι ασθενείς με κορονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας είναι 14% λιγότεροι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (11.041).

Εάν αποδειχτεί ότι τα αντισώματα στον κορονοϊό μπορούν να προσφέρουν ανοσία αυτό θα ήταν «κάτι που αλλάζει τα πάντα», διότι θα επέτρεπε βήματα στη χαλάρωση των περιορισμών και του lockdown, που δεν θα ήταν εφικτά σε διαφορετική περίπτωση, εκτίμησε ο υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς.

Ο υπουργός χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη της έγκρισης από τις υγειονομικές αρχές της Αγγλίας του τεστ αντισωμάτων για τον ιό από την εταιρεία Roche. Για το ίδιο θέμα, ο αναπληρωτής ιατρικός επικεφαλής της Αγγλίας, Τζόναθαν Βαν Ταμ, είπε ότι τα τεστ θα διατεθούν αμέσως μόλις είναι εφικτό, τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Διευκρίνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εξακριβωθεί κατά πόσο τα αντισώματα μπορούν να προστατεύσουν από τον ιό, και πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει αυτή η προστασία. «Τα καλά νέα είναι ότι τώρα έχουμε τεστ αντισωμάτων, στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε πλήρως» πρόσθεσε ο Βαν Ταμ.