Κόσμος

Κορονοϊός: τέταρτη στην παγκόσμια λίστα των θανάτων η Γαλλία

Μειώνεται ο αριθμός των νοσηλευόμενων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας..

Η Γαλλία κατέγραψε 351 θανάτους σε διάστημα 24 ωρών από την επιδημία του νέου κορονοϊού, όμως ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ συνεχίζει να μειώνεται, σύμφωνα με τον απολογισμό της γενικής Διεύθυνσης Υγείας.

Η νόσος Covid-19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε 27.425 ανθρώπους από την 1η Μαρτίου, ωστόσο η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας συνεχίζει να μειώνεται, με 2.299 σοβαρά ασθενείς, 129 λιγότερους σε σύγκριση με χθες, διευκρινίζουν οι γαλλικές αρχές.

Ο αριθμός των θανάτων που έχουν καταγραφεί σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές υγείας ξεπέρασε το όριο των 10.000 και ανέρχεται πλέον σε 10.201 (+228 σε διάστημα 48 ωρών). Οι θάνατοι στα νοσοκομεία ανέρχονται σε 17.224 (+123 σε 24 ώρες).

Η Γαλλία έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο απολογισμό θανάτων παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ (83.720), τη Βρετανία (33.186) και την Ιταλία (31.106).

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 622, στα 141.356 κρούσματα.

"Η επιδημία Covid-19 παραμένει ενεργή και ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί στη Γαλλία" σημειώνει το υπουργείο Υγείας, σε μια δήλωση, την τέταρτη ημέρα μετά τη λήξη του lockdown.

Σε σύγκριση με χθες, καταγράφηκαν 542 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία έναντι 728 πριν από μία εβδομάδα. 20.463 ασθενείς νοσηλεύονται (έναντι 23.208 πριν από μία εβδομάδα).