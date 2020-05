Πολιτική

Αναλυτικά το σχέδιο για τις πτήσεις από και προς χώρες του εξωτερικού

Με ΝΟΤΑΜ που εκδόθηκε απαγορεύονται οι πτήσεις από τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εξαιρέσεις ανά κατηγορία.

Εκδόθηκαν το βράδυ της Πέμπτης NOTAM σχετικά με τις νεότερες απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ από και προς όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού.

Ειδικότερα:

Όλες οι διεθνείς πτήσεις επιτρέπονται μόνο από και προς τον Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών. Οι πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια της ελληνικής επικράτειας αναστέλλονται.

Εξαιρούνται:

Πτήσεις προς υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Διπλωματικές πτήσεις

Υγειονομικές πτήσεις

Ανθρωπιστικές πτήσεις

Πτήσεις έκτακτης ανάγκης

Στρατιωτικές πτήσεις

Πτήσεις Cargo

Πυροσβεστικά αεροσκάφη

Frontex

Πτήσεις κατά τις οποίες δεν αποβιβάζονται επιβάτες

Για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα πολιτών από χώρες εκτός ΕΕ.

Εξαιρούνται:

Οικογένειες υπηκόων χωρών-μελών της ΕΕ

Υπήκοοι χωρών που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν και οι οικογένειες τους

Επαγγελματίες Υγείας και ερευνητές που προορίζονται να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Κυβερνητικά στελέχη τρίτων χωρών, διπλωμάτες, μέλη διεθνών οργανώσεων, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιβάτες σε πτήσεις transit

Μέλη πληρώματος αεροσκαφών

Όλοι οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ και Ζώνης Σένγκεν που ταξιδεύουν για έκτακτους οικογενειακούς ή επαγγελματικούς λόγους, εφόσον έχουν σχετική άδεια από ελληνική προξενική αρχή.

Ι ταλία-Ισπανία-Ολλανδία-Βρετανία

Όλες οι πτήσεις από τις τέσσεις χώρες σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της ελληνικής επικράτειας αναστέλλονται.

Εξαιρούνται

Πτήσεις προς υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Πτήσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων υπηκόων, των οικογενειών τους και κατόχων άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Διπλωματικές πτήσεις

Υγειονομικές πτήσεις

Ανθρωπιστικές πτήσεις

Πτήσεις έκτακτης ανάγκης

Στρατιωτικές πτήσεις

Πτήσεις Cargo

Πυροσβεστικά εροσκάφη

Frontex

Πτήσεις κατά τις οποίες δεν αποβιβάζονται επιβάτες

Τουρκία

Όλες οι πτήσεις από/προς την Τουρκία από/προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο της ελληνικής επικρατειας αναστέλλονται

Εξαιρούνται:

Πτήσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος για τον επαναπατρισμό Ελλήνων υπηκόων, των οικογενειών τους και κατόχων άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Διπλωματικές πτήσεις

Υγειονομικές πτήσεις

Ανθρωπιστικές πτήσεις

Πτήσεις έκτακτης ανάγκης

Πτήσεις Cargo

Πυροσβεστικά εροσκάφη

Frontex

Πτήσεις κατά τις οποίες δεν αποβιβάζονται επιβάτες

Αλβανία-Βόρεια Μακεδονία

Όλες οι πτήσεις από/προς την Τουρκία από/προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο της ελληνικής επικρατειας αναστέλλονται.

Εξαιρούνται:

Πτήσεις προς υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Πτήσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων υπηκόων, των οικογενειών τους και κατόχων άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Διπλωματικές πτήσεις

Υγειονομικές πτήσεις

Ανθρωπιστικές πτήσεις

Πτήσεις έκτακτης ανάγκης

Στρατιωτικές πτήσεις

Πτήσεις Cargo

Πυροσβεστικά εροσκάφη

Frontex

Πτήσεις κατά τις οποίες δεν αποβιβάζονται επιβάτες