Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και μια εβδομάδα με σημαντικά αστρολογικά γεγονότα φτάνει στο τέλος της με μία ακόμη, την αναδρομή του Δία στον Αιγόκερω.

Το συγκεκριμένο γεγονός θα μας επηρεάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού θα ορθοδρομήσει ξανά στις 14 Σεπτέμβρη. Θεωρητικά το εν λόγω διάστημα μπορεί να νιώσουμε ότι ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης μας γυρνάει λίγο την πλάτη ή ότι ενώ καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες αυτές δεν αποδίδουν όσο θα θέλαμε. Κατά τ’ άλλα όμως η σημερινή μέρα έχει μια πολύ ωραία όψη, το τρίγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω, η οποία χαρακτηρίζει με πείσμα και διάρκεια πιθανά νέα ξεκινήματα. Γενικότερα πολύ καλό το σαββατοκύριακο που έρχεται και στο ενδεχόμενο που θέλετε να αναλάβετε την πρωτοβουλία να βάλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο και να ξεκαθαρίσετε κάποια ζητήματα που δε σας ωφελεί σε τίποτα το να παραμένουν άλυτα.

ΚΡΙΟΣ: Ο Δίας για τους επόμενους 5 μήνες θα κινείται σε ανάδρομη τροχιά στον Αιγόκερω κι εσύ θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις και ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσεις αυτό που αποκαλούμε «κοινωνική ταυτότητα». Είναι ένας γάμος αυτό που πραγματικά ονειρεύεσαι για εσένα ή μια κοινωνική επιταγή που πρέπει να… πληρώσεις αδρά; Μπορεί η δουλειά σου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σου για εξέλιξη ή βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον με περιορισμένες δυνατότητες; Εγώ πότε θα γίνω μάνα;

ΤΑΥΡΟΣ: Τους επόμενους 5 μήνες που ο Δίας θα γυρίσει ανάδρομος στον Αιγόκερω θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις τις δυνατότητες εξέλιξης και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζεις για τη ζωή σου. Μια μετακίνηση στο εξωτερικό ή ακόμα και κάποιο ταξίδι θα τεθούν επί τάπητος, όπως και το σενάριο σπουδών ή ακόμα και κάποια ζητήματα που σχετίζονται με τις πνευματικές σου αναζητήσεις. Ενδεχομένως μάλιστα, να αναθεωρήσεις και κάποια πράγματα στη φιλοσοφία σου και τον τρόπο που απολαμβάνεις τη ζωή σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Δίας που για τους επόμενους 5 μήνες θα βρίσκεται ανάδρομος στον Αιγόκερω θα φέρει στο προσκήνιο κληρονομικά ζητήματα και επενδύσεις, ενώ θα σε κάνει να επανεξετάσεις κάποιες συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου και ενδεχομένως να θελήσεις να αναπροσαρμόσεις κάποιους από τους όρους τους. Ειδικά αν ανήκεις στους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου είναι πιθανό να νιώσεις την εύνοια του και σε θέματα σχέσεων ή να δεις κινητικότητα σε ζητήματα συνεργασιών, ακόμα και μέσω ευκαιριών που δε φάνηκε να έχουν αίσια εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Για τους επόμενους 5 μήνες ο Δίας που βρίσκεται απέναντι σου, στον Αιγόκερω, θα είναι ανάδρομος βάζοντας στο μικροσκόπιο σου σχέσεις και συνεργασίες. Μπορεί να θελήσεις να κάνεις το επόμενο βήμα στη σχέση σου ή να θελήσεις να μεγαλώσεις την οικογένεια σου. Ειδικά οι γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του ζωδίου θα έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις και την υγεία ή τη φυσική σου κατάσταση, ενώ η εύνοια του μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη σε επίπεδο εργασιακής καθημερινότητας, ακόμα κι αν τα γεγονότα αρχικά φαντάζουν ατυχή.

ΛΕΩΝ: Ίσως το σημαντικότερο αστρολογικό γεγονός της εβδομάδας που τελειώνει είναι το πέρασμα του Δία σε ανάδρομη πορεία, γεγονός που από τη μία μπορεί να γεμίσει το πρόγραμμα σου και να σε κάνει να τρέχεις σαν τρελός, αλλά απολαμβάνοντας το παράλληλα, ενώ θα σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες στη ζωή σου. Κάποιοι από εσάς θα δείτε την εύνοια του και στα ερωτικά σας, ενώ και ένας απόγονος είναι μέσα στα πιθανά σενάρια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Δίας γυρνάει ανάδρομος στον Αιγόκερω και σου δίνει την ευκαιρία τους επόμενους 5 μήνες να ξανασκεφτείς τι είναι αυτό που σε κάνει πραγματικά χαρούμενο, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά και κατά πόσο είσαι ευχαριστημένος από τις ως τώρα επιλογές σου. Θα σου θυμίσει ότι το να ζεις σε μια καθημερινότητα που δεν υπάρχει κάτι να σε κινητοποιεί και να σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις το δυναμικό σου, τα ταλέντα σου, αλλά και το πάθος σου δεν μπορεί να είναι κάτι που επέλεξες συνειδητά.

ΖΥΓΟΣ: Η αστρολογική είδηση της εβδομάδας είναι το πέρασμα του Δία σε ανάδρομη πορεία στον Αιγόκερω, γεγονός που μπορεί από τη μία να σε βοηθήσει να διευθετήσεις ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την ακίνητη περιουσία σου. Από την άλλη θα μπορέσεις να δεις κατά πόσο οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια βασίζονται στην ειλικρίνεια και σε υγιείς αξίες ή κατά πόσο θα πρέπει να παίξεις το ρόλο του «σοφού» και να προκαλέσεις τη δημιουργία νέων δεδομένων. Κάποιοι από σας μπορεί να θελήσουν να εξετάσουν και το ενδεχόμενο σπουδών.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Δία που γυρίζει ανάδρομος στον Αιγόκερω να γίνεται το «πρόσωπο» των ημερών θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις νέες εμπειρίες το επόμενο διάστημα μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες που μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Τους επόμενους 5 μήνες θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις προτάσεις για εμπορικές κυρίως συμφωνίες, ενώ ενδεχομένως να ξανασκεφτείς και την αγορά κάποιου μεταφορικού μέσου. Οι γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του ζωδίου μπορούν να ελπίζουν και σε οικονομικού περιεχομένου εύνοια.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Στον τομέα των οικονομικών σου θα βρίσκεται ανάδρομος τους επόμενους μήνες ο Δίας κι εσύ θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις τα οικονομικά σου δεδομένα και τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι. Οικονομικές προτάσεις που θεώρησες ασύμφορες μπορεί να έρχονται επαναδιατυπωμένες και με καλύτερους όρους, ενώ και επενδύσεις που μπορεί να σε απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα θα έχεις την ευκαιρία να τις ξανασκεφτείς για να διαπιστώσεις κατά πόσο τις αντιμετώπισες περισσότερο αισιόδοξα απ’ όσο τους αξίζει στην πραγματικότητα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Δίας τους επόμενους 5 μήνες θα κινείται ανάδρομα στο ζώδιο σου για να σου δώσει το χώρο και το χρόνο να ξαναδείς τους στόχους σου και να καταλάβεις κατά πόσο είναι οι σωστοί, αυτοί δηλαδή που εξυπηρετούν τις πραγματικά δικές σου ανάγκες και όχι αυτά που οι άλλοι θέλουν από εσένα. Μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να εντοπίσεις και να αποδεχτείς τις αδυναμίες του; Αν όχι, πώς πιστεύεις ότι θα προχωρήσεις μπροστά όταν ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσεις θύματά τους, όπως ο Αχιλλέας από τη φτέρνα του;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Δίας εδώ και καιρό έχει βαλθεί να σε κάνει σοφότερο φέρνοντας σε αντιμέτωπο με καταστάσεις και συναισθήματα που αποφεύγεις, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, όπως ο διάολος το λιβάνι. Τους επόμενους 5 μήνες που θα κινείται ανάδρομος στον Αιγόκερω είναι πιθανό να σου βάλει και… απροειδοποίητο διαγώνισμα, αφενός για να τεστάρει κατά πόσο έχεις πάρει το μάθημα σου κι αφετέρου για να μετρήσεις κι εσύ οι ίδιος τις δυνάμεις σου και να πιστέψεις σε αυτές περισσότερο.

ΙΧΘΥΕΣ: Τους τελευταίους μήνες που ο Δίας βρίσκεται στον Αιγόκερω θα έχεις διαπιστώσει ότι η ζωή έχει πολλά πιθανά σενάρια και πολλά μονοπάτια ανάμεσα στα οποία θα πρέπει να επιλέξεις το ιδανικότερο, αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο. Κι επειδή ίσως να έχεις μπερδευτεί απ’ τις πολλές επιλογές, γυρνάει ανάδρομος για να σε βοηθήσει να ιεραρχήσεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες και να καταφέρεις να καταλήξεις σε αποφάσεις. Επίσης, είναι καλό διάστημα για να διεκδικήσεις και όποιας μορφής απολαβές για τους κόπους σου που έχουν μείνει «απλήρωτοι».

Πηγή: astrologos.gr