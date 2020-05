Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες νέα κρούσματα στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα από 637 δειγματοληψίες. Ποια έκτακτα μέτρα αποφασίστηκε να τεθούν σε ισχύ.

Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου “Ημέρα 0- Ημέρα 7- Ημέρα 14” στη συνοικία Ρομά της Νέας Σμύρνης Λάρισας όπου μετά από 637 δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν για Covid-19 προέκυψαν 35 θετικά κρούσματα.

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Θάλαμο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και σε ανοικτή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό , τον Καθηγητή Επιδημιολογίας και εκπρόσωπο του ΕΟΔΥ Χρήστο Χατζηχριστοδούλου και τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων στο Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή» και η συνέχεια των εκτεταμένων ιχνηλατήσεων των στενών επαφών των κρουσμάτων.

Επίσης μετά από συνεννόηση με τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα αποφασίστηκαν περαιτέρω μέτρα, όπως :

α) Να τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης και για λόγους Δημόσιας Υγείας η κάτωθι περιοχή της συνοικίας Νέας Σμύρνης του Δήμου Λάρισας, και συγκεκριμένα της περιοχής που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Δοσιθέου (Δεξιά) –Ζάνου(ΔΕ)-Πεζόδρομος (Αριστερά)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Μεσοράχης(ΑΡ)-Βοιβηίδος(ΔΕ)-Κάδμου (ΑΡ)-Δάφνης (ΔΕ)-Πεζόδρομος (Αρ)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Πεζόδρομος(ΑΡ)(Εκάτης & Εκάβης)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Δρόμος όπισθεν Δημοτικού-Νηπιαγωγείου – Δημοσθένους(σύνορα με σχολείο)(ΑΡ)-Αντιγόνης(ΔΕ) ως τέρμα -Λεωφ Καραμανλή μέχρι Δανάης-Δανάης τέρμα Δοσιθέου

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης και για την υλοποίηση της δρομολογούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου τα κάτωθι μέτρα:

-Απαγόρευση κυκλοφορίας από ώρα 22.00 έως 06.00 η οποία θα ισχύει από σήμερα 15-5- 2020 και για 14 ημέρες . Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας.

-Απαγόρευση συνάθροισης άνω των δέκα (10) ατόμων και αυστηρή επιτήρηση του μέτρου

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους.

-Οι πλανόδιοι μικροπωλητές οι εργαζόμενοι σε λαϊκές θα μπορούν να βγαίνουν από την περιοχή της Νέας Σμύρνης για εργασία εφόσον έχουν δύο (2) διαδοχικά αρνητικά τέστ, τα οποία θα επαναλαμβάνονται κάθε πέντε (5) ημέρες.

-Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διανεμηθούν μάσκες υφασμάτινες (1.500 τεμ) σε όλους και αντισηπτικά σε κάθε οικογένεια

Αύριο 15/05/2020 οι Κ.ΟΜ.Υ. (Κινητές Ομάδες Υγείας) από τον Ε.Ο.Δ.Υ θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες στους μικροπωλητές και στους υπόλοιπους που απουσίαζαν από την οικία τους τις προηγούμενες ημέρες καθώς και ιχνηλατήσεις θετικών κρουσμάτων.

Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία.