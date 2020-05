Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σαρώνει με αμείωτη ένταση τη Βραζιλία

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά, από την πανδημία, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας δείχνουν ότι το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 844 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν 13.944 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο ημερήσιος αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Ο απολογισμός της πανδημίας στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, ανέρχεται πλέον σε 13.933 νεκρούς επί συνόλου 202.918 κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.