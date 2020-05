Κοινωνία

Στη διάθεση του κοινού η νέα πλατεία Ομονοίας (εικόνες)

Παραδόθηκε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας η ανακαινισμένη πλατεία Ομονοίας.

Με τη λειτουργία και φωταγώγηση του σιντριβανιού της , η ριζικά ανακατασκευασμένη πλατεία Ομονοίας, παραδόθηκε στο σύνολό της, στους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη να κάνει τα εγκαίνια.

Ήδη από τις πρώτες στιγμές, η « νέα» πλατεία Ομονοίας , έγινε πόλος έλξης και δεκάδες πολίτες θαύμαζαν το σιντριβάνι ,που τέθηκε σε λειτουργία.

Πρόκειται για ένα, από τα μεγαλύτερα σε όγκο νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη- με διάμετρο 30 μέτρων που ο κεντρικός του πίδακας τινάζει το νερό σε ύψος ως και 20 μέτρα ενώ συνολικά διαθέτει 188 δέσμες νερού και 177 υποβρύχιους προβολείς που δημιουργούν μια πανδαισία φωτός και χρωμάτων. Σιντριβάνια τόσο μεγάλου μεγέθους μειώνουν την θερμοκρασία σε σημαντική ακτίνα ενώ η συνεχής ανακυκλοφορία του αφρισμένου νερού απορροφά τους ρύπους από την ατμόσφαιρα.

Επίσης λειτουργεί με εξαιρετικά μικρότερη ποσότητα νερού σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές μειώνοντας ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε συνδυασμό και με την εξαιρετικά μικρή κατανάλωση ρεύματος με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Γύρω από το σιντριβάνι φυτεύτηκε γκαζόν και ολόκληρη η υπόλοιπη πλατεία, συνολικού εμβαδού 4,5 στρεμμάτων, καλύφθηκε με φιλικά στο περιβάλλον υλικά που ιδιαίτερα στην διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών χαμηλώνουν την θερμοκρασία.

Σε λειτουργία μπαίνει επίσης ξανά, μετά από πολλά χρόνια και το σπουδαίο υδροκινητικής λειτουργίας γλυπτό του Γιώργου Ζογγολόπουλου.