Κόσμος

Κορονοϊός: νέο θλιβερό ρεκόρ στο Μεξικό

Προβληματισμός από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στο Μεξικό.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 257 επιπλέον θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 2.409 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό μέσα σε μια ημέρα που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα αφότου ανακοινώθηκε πως εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στη μεξικανική επικράτεια.

Ο επίσημος απολογισμός της πανδημίας στο Μεξικό έφθασε έτσι τους 4.477 νεκρούς επί συνόλου 42.595 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.