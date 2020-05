Κόσμος

Πλημμύρες στη Σιβηρία (εικόνες)

Τεράστια κομμάτια πάγων ανέβασαν τη στάθμη στα ποτάμια.

Το λιώσιμο των πάγων σε περιοχές της Σιβηρίας, προκάλεσε το φούσκωμα των ποταμιών και το πλημμύρισμα χωριών και πόλεων.

Η στάθμη στον ποταμό Λένα, μέσα στον οποίο επιπλέουν μεγάλα κομμάτια πάγου, αυξήθηκε κατά δύο μέτρα πάνω από το όριο επικινδυνότητας.

Τα συνεργεία εκτάκτου ανάγκης έσπασαν τον πάγο για να προχωρήσουν σε διασώσεις.

Από τις πληγείσες περιοχές απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι, κυρίως με βάρκες, χωρίς όμως να υπάρξουν απώλειες.