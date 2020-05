Κόσμος

Τραμπ: δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από την Τουρκία για την παραγωγή των F-35

Ο πλανητάρχης προανήγγειλε την απομάκρυνση εργοστασίων, από τρίτες χώρες, που εφοδιάζουν με εξαρτήματα της ΗΠΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα την Τουρκία.

Την επιθυμία του να μεταφερθεί η αλυσίδα παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών F-35 εξολοκλήρου στις ΗΠΑ εξέφρασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη Τουρκία ως παράδειγμα για να στηρίξει το επιχείρημα ότι σε στρατηγικής σημασίας τομείς η Ουάσιγκτον δεν πρέπει να στηρίζει την εφοδιαστική της αλυσίδα σε τρίτες χώρες.

«Τα φτιάχνουμε στην Τουρκία. Κατασκευάζονται και εδώ και εκεί. Επειδή ο πρόεδρος Ομπάμα και άλλοι, δεν κατηγορώ μόνο αυτόν, πίστευαν ότι αυτό ήταν κάτι το υπέροχο. Το πρόβλημα είναι ότι εάν έχουμε πρόβλημα με τη χώρα, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε το αεροσκάφος. Παίρνουμε εξαρτήματα από όλο τον κόσμο. Είναι τρελό. Πρέπει να τα φτιάχνουμε όλα στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Τουρκία έχει αποπεμφθεί από το πρόγραμμα για τη βιομηχανική παραγωγή των F-35 λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Επιπλέον, εκκρεμεί απόφαση για περαιτέρω κυρώσεις εις βάρος της σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA).

«Τι συμβαίνει λοιπόν; Έχουμε καλή σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τι θα συμβεί αν δεν... με εμένα (έχει καλή σχέση). Τι θα συμβεί εάν δεν έχουμε; Πρόκειται να πουν ότι δεν θα σας δώσουμε αυτό, οπότε πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε ο πρόεδρος Τραμπ.