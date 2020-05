Αθλητικά

Τζόκοβιτς: θα σπάσω όλα τα ρεκόρ του Φέντερερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος πρωταθλητής του τένις αποκάλυψε τους στόχους του, μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τόνισε σε συνέντευξή του ότι θα κερδίσει τους περισσότερους τίτλους Grand Slam και θα γίνει εκείνος με την πιο μακρά παραμονή στο Νο1 μέχρι την αποχώρησή του.

Ο 32χρονος Σέρβος. Νο1 στον κόσμο σήμερα έχει 17 τίτλους Grand Slam , δύο λιγότερους από τον Ράφα Ναδάλ και τρεις από τον Ρότζερ Φέντερερ και είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ως προς την ικανότητά του να ξεπεράσει τους άλλους δύο του λεγόμενου «Big Three».

«Είμαι πάντα πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου», είπε σε μια συνέντευξη στο In Depth. «Πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω τα περισσότερα Slams και να σπάσω το ρεκόρ παραμονής στο Νο 1. Αυτοί είναι σίγουρα οι σαφείς μου στόχοι», τόνισε έχοντας επεκτείνει σε 21 αγώνες το αήττητο των αγώνων του πριν η πανδημία σταματήσει και το τένις.

Ο Φέντερερ κατέχει το ρεκόρ παραμονής (συνολικός αριθμός εβδομάδων) στο Νο1, με 310, και διαδοχικές εβδομάδες στην πρώτη θέση, με 237, σε σύγκριση με τους 282 και 122 του Τζόκοβιτς αντίστοιχα.

Ο Φέντερερ γίνεται 39 ετών τον Αύγουστο και ο Τζόκοβιτς είπε ότι μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να παίζει στα 40.

«Δεν πιστεύω στα όρια. Νομίζω ότι τα όρια είναι μόνο ψευδαισθήσεις του εγώ ή του μυαλού σου», είπε.

Πριν από λίγο καιρό ο Τζόκοβιτς είχε μια εντελώς διαφορετική προοπτική, μιας και μετά το Miami Open το 2018, η σύζυγός του, Γελένα είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει.

«Μου είπε ότι...παραιτείται και αυτή είναι η αλήθεια», είπε σε συνέντευξη. «Έχασε στο Μαϊάμι. Ήταν μια τρομερή αποτυχία. Και τότε απλά, ξέρετε, μαζευτήκαμε όλους μας και είπε,« Ξέρετε παιδιά, έχω τελειώσει. Δεν ξέρω αν σταματάω για έξι μήνες, ένα χρόνο ή για πάντα».

Ο Τζόκοβιτς όμως δεν προχώρησε σε αυτό, ανέκαμψε και κέρδισε στο Wimbledon τον Ιούλιο. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο In Depth, ο Τζόκοβιτς συζήτησε επίσης για τον αγώνα με την υγεία του, τον γάμο του και τους βομβαρδισμούς στη γενέτειρά του Σερβία το 1999.

Η πλήρης συνέντευξη θα δημοσιευτεί στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο.