Βίντεο: η στιγμή που πολίτης “σώζει” γιαγιά από απατεώνα

Θύμα απατεώνα λίγο έλειψε να πέσει μία ηλικιωμένη, στην Ηλιούπολη, όμως ένας αυτόπτης μάρτυρας την «γλίτωσε». Ο ίδιος περιγράφει το σκηνικό στον ΑΝΤ1.