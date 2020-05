Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: αύξηση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων το τελευταίο 24ωρο

Τα νεότερα στοιχεία από την πορεία της πανδημίας που πλήττει με σφοδρότητα και τη Γερμανία.

Ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 101 τις προηγούμενες 24 ώρες σε 7.824 νεκρούς, ενώ στον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 προστέθηκαν ακόμη 913 με το σύνολό τους να ανέρχεται πλέον σε 173.152, δείχνουν σήμερα τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης (89), ενώ ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό κατέγραψε ελαφριά μείωση σε σχέση με αυτόν που καταγραφόταν μία ημέρα νωρίτερα (933).