Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: απαραίτητη η τήρηση αποστάσεων και στις παραλίες (βίντεο)

Τι είπε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, για την πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού, από το θαλασσινό νερό και τα κουνούπια.