Τοπαλούδης στον ΑΝΤ1: Μην παίζετε πολιτικά παιχνίδια στη μνήμη της Ελένης

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο πατέρας της Ελένης λίγο πριν από την απόφαση της δικαιοσύνης, για το σάλο που προκλήθηκε στην εκπνοή της δίκης.

«Είναι θεμιτό κάποιοι να υπερασπίζονται τους συναδέλφους του, αλλά όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιάννης Τοπαλούδης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις Βερβεσού και Κλεφτογιάννη στην εκπνοή της δίκης για τη δολοφονίας της κόρης του, Ελένης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το να έρχονται εδώ και να «μας εμπαίζουν σαν οικογένεια», αναφερόμενος στην πλευρά των κατηγορουμένων και σχολιάζοντας την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας, που προκάλεσε αντιδράσεις, είπε πως «η εισαγγελέας μίλησε ανθρώπινα και νομικά».

«Σταματήστε να παίζετε πολιτική παιχνίδια στη μνήμη της κόρης μας, λύστε αλλού τις διαφορές σας», είπε ο Γιάννης Τοπαλούδης, ενώ ερωτηθείς για τις σημερινές του προσδοκίες, είπε πως αναμένει την ανώτατη ποινή που προβλέπει η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθήνας για την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της 19χρονης Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, το 2018, αναμένεται σήμερα το μεσημέρι.

Την Πέμπτη το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, ενώ δευτερολόγησε η εισαγγελέας της έδρας.

Η Αριστοτελεία Δόγκα, απάντησε στην πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρη Βερβεσό, ο οποίος την είχε κατηγορήσει σε επιστολή που κοινοποίησε και στον Άρειο Πάγο ότι κατά την αγόρευσή της είχε προσβάλλει «ευθέως και συλλήβδην όλους τους δικηγόρους».

«Οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, θα αναδείξουν ό,τι είναι καλό για τον πελάτη τους. Τι κάνουμε εδώ τόσους μήνες; Προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια», είπε η εισαγγελέας της έδρας, είχε κάνει ωστόσο νωρίτερα λόγο για εισβολή συμβούλων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην αίθουσα του δικαστηρίου και για «πογκρόμ Βερβεσού».

Προηγουμένως, κι ενώ η δίκη βρισκόταν σε εξέλιξη, μπήκε στην αίθουσα ο σύμβουλος του ΔΣΑ, Γιώργος Κλεφτοδήμος, ζητώντας από την Έδρα το λόγο και σε συνέχεια της επιστολής Βερβεσού, ζήτησε τον πειθαρχικό έλεγχο της Αριστοτελείας Δόγκα. Εκείνη με τη σειρά της αποχώρησε από την αίθουσα, εκφράζοντας την πρόθεσή της για αποχή από τη διαδικασία, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την Έδρα.

Άλλωστε τόσο ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη διαμαρτυρήθηκε για την παρέμβαση Κλεφτοδήμου, όσο και η πρόεδρος του δικαστηρίου, που ζήτησε από τον εκπρόσωπο του ΔΣΑ και όσους φωνάζουν μέσα στην αίθουσα να αποχωρήσουν.