Αθλητικά

Κορονοϊός: μεσίστιες οι σημαίες σε όλες τις δομές της Μπαρτσελόνα

Με αυτή τη χειρονομία ο σύλλογος θέλει να υποστηρίξει όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα...

Το διοικητικό συμβούλιο της Μπαρστελόνα έκανε γνωστό ότι από εδώ και στο εξής και για όσο κρατάει η κατάσταση συναγερμού στη χώρα εξαιτίας του κορονοϊού, οι σημαίες των δομών θα κυματίζουν μεσίστιες.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα αποδίδει φόρο τιμής στη μνήμη όλων των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την πανδημία.

Με αυτή τη χειρονομία, ο σύλλογος θέλει να υποστηρίξει, επίσης, όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Στην Ισπανία οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό ανέρχονται στους 27.321. Το τελευταίο 24ωρο προστέθηκαν στα θύματα άλλοι 217 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.