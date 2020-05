Κοινωνία

Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε για την εγγραφή των παιδιών στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας.

Από σήμερα 15 Μαΐου θα γίνονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά στα δημοτικά, οι εγγραφές θα γίνονται από τις 15 έως και τις 29 Μαΐου. Στην Α΄ Τάξη του δημοτικού θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Για το νηπιαγωγείο, οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν την ερχόμενη χρονιά μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους δήμους της χώρας.

Η εγκύκλιος για τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία:

Η εγκύκλιος για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία: