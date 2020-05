Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ασθενής από την κλινική “Ταξιάρχαι”

Αυξάνονται οι νεκροί από τις επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Αναλυτικά τα τελευταία στοιχεία.

Στους 158 ανήλθε σήμερα ο αριθμός των νεκρών στη χώρα μας από επιπλοκές του κορονοϊού, καθώς ακόμα μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Πρόκειται για μια 77χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο ΝΙΜΙΤΣ και είχε μολυνθεί στην κλινική «Ταξιάρχαι», όπου έκανε αιμοκάθαρση. Η άτυχη γυναίκα είχε υποκείμενα νοσήματα και έδινε μάχη στην Εντατική εδώ και αρκετές ημέρες.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό κι ένας 89χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν επίσης στο ΝΙΜΙΤΣ.

Δέκα νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν χθες από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Ο συνολικός απολογισμός των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 2.770. Το 55,3% αυτών αφορά άνδρες. 610 από τα κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 1.409 σχετίζονται με κάποιο ήδη γνωστό κρούσμα.

Μέχρι χθες το απόγευμα 24 ασθενείς νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 71 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία άνω των 70 ετών. Το ευτυχές είναι ότι 90 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πάρει πλέον εξιτήριο από τις ΜΕΘ.