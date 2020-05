Οικονομία

Κορονοϊός: έκτακτη βοήθεια στους Δήμους

Πόσα χρήματα θα μοιραστούν στους ΟΤΑ όλης της χώρας, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, επιχορηγούνται εκτάκτως οι 332 δήμοι της χώρας με συνολικό ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστούν επί πλέον δαπάνες και μείωση εσόδων που προκλήθηκαν λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε σχετικά, «όπως είχαμε δεσμευτεί από τη πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Εσωτερικών, στέκεται δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη στηρίζει, προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να ανακουφιστούν εκείνοι που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες των μέτρων χρηματοδοτήσαμε εκτάκτως τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Σήμερα επιχορηγούνται οι Δήμοι της χώρας με το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ θα αποτυπώσουν την πραγματική οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και όπου χρειαστεί θα υπάρξει επί πλέον στήριξη της Αυτοδιοίκησης».