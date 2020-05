Οικονομία

Συνταξιούχοι με αγροτικό εισόδημα: ρύθμιση για τις εισφορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει για τις εισφορές των μη κατ΄ επάγγελμα αγροτών. Το εισοδηματικό όριο που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας.

Νομοθετική ρύθμιση, με την οποία δεν θα πληρώνουν εισφορές οι συνταξιούχοι με αγροτικό κλήρο και εισόδημα έως 10.000 ευρώ, προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΜέΡΑ25 και η' αντιπροέδρου της Βουλής, Σοφίας Σακοράφα.

Όπως ανέφερε ο κ. Βρούτσης, η βουλευτής έχει δίκιο. Υπήρχε παράλειψη νόμου, που έθετε ασφαλιστικές εισφορές από μηδενικό εισόδημα, λόγω και της ιδιαιτερότητας της αγροτικής παραγωγής του μικρού κλήρου, ο οποίος συμφώνησε με την κ. Σακοράφα ότι δεν μπορεί κάποιος με ένα μικρό εισόδημα 2-3 χιλιάδες ευρώ να πληρώνει 1.400 εισφορές. Όμως, πρέπει να πληρώνει εισφορές, πρόσθεσε προαναγγέλλοντας νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης -εντός του Μαΐου- με την οποία «αλλάζουμε το όριο και από το "μηδέν" ευρώ, θα πάμε στα 10.000 ευρώ».

Ο υπουργός εξήγησε ότι μέχρι 10.000 ευρώ κανείς δεν θα πληρώνει εισφορές, έστω και αν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα συνταξιούχος αγρότης. Θα μπορεί να πηγαίνει στο χωράφι του, να αποκομίζει τα οφέλη της καλλιέργειάς τους, να εργάζεται απρόσκοπτα, να θρέφει την οικογένειά του, να κάνει ένα μικρό κομπόδεμα, χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, παρά μόνο εάν ξεπεράσει το όριο των 10.000 ευρώ.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή της, η κ. Σακοράφα είχε επισημάνει ότι με τη διάταξη του άρθρου 27 του ασφαλιστικού νόμου 4670/2020, όλοι οι συνταξιούχοι (πλην τέως ΟΓΑ) που έχουν αγροτικό εισόδημα, υποχρεούνται, από 1η Μαρτίου 2021, να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, τουλάχιστον 121 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1.452 ευρώ τον χρόνο. Η ρύθμιση θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα να αποκλεισθούν από την παραγωγική δραστηριότητα οι συνταξιούχοι που κατέχουν αγροτικό κλήρο, πέρα από το ότι είναι πιθανό να οδηγήσει και σε απόκρυψη δραστηριότητας και εισοδημάτων, υποστήριξε η βουλευτής, ζητώντας την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση τόσο για την κοινοβουλευτική παρουσία του όσο και για την πρόθεση επίλυσης του ζητήματος.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα της κ. Σακοράφα, ο υπουργός Εργασίας είπε πως σήμερα είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η Βουλή, ανεξαρτήτως κομμάτων, ακούει, συζητά και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, και όπου μπορεί να βρει κοινούς δρόμους, να λύνουμε τα προβλήματα. Επανέλαβε, δε, ότι κανείς δεν διεκδικεί το τέλειο. «Όποιος παλεύει και αγωνίζεται, βεβαίως θα έχει και αστοχίες, αλλά είμαστε εδώ για να τις διορθώνουμε και να μην παραμένουμε εγωιστικά σε μία θέση που είναι λάθος, αλλά να προχωράμε από κοινού όλοι μαζί μπροστά», υπογράμμισε.