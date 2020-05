Κοινωνία

Ο Κώστας Μπακογιάννης για την Ομόνοια και τον συνωστισμό

Το βιντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook κάνοντας την αυτοκριτική του.

“Η Ομόνοια διαχρονικά ήταν ένα σύμβολο αισιοδοξίας, προόδου και συμφιλίωσης που ενώνει την πόλη” τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και απαντώντας στην κριτική για την έναρξη λειτουργίας του συντριβανιού χθες, εξήγησε ότι “εμείς την Ομόνοια την είχαμε έτοιμη από τον Μάρτιο και επίτηδες δεν την ανοίγαμε λόγω του κορονοϊού. Δεν έγινε καμία φιέστα, δεν έγιναν εγκαίνια, δεν απευθύναμε προσκλήσεις, δεν δημοσιοποιήσαμε καν την ώρα που θα λειτουργήσει το συντριβάνι”.

Στη συνέχεια μιλώντας στο «Θέμα 104.6»πρόσθεσε ότι “εγώ ο ίδιος πήγα για μερικά λεπτά, για να ευχαριστήσω τους χορηγούς που δώσανε τα ζεστά τους λεφτά και να ‘ναι καλά οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ήταν εκεί και η Ελληνική και η δημοτική αστυνομία. Μάλιστα η δημοτική αστυνομία είχε πάρει και τα μεγάφωνα και φώναζε στον κόσμο να κρατήσουν αποστάσεις” και πρόσθεσε, “ήρθε ένας κόσμος παραπάνω από ότι το περιμέναμε. Ξέρετε, ακόμη και τώρα περνάει κόσμος από την πλατεία, σταματάει, βγάζει φωτογραφίες. Και δείχνει πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε όλοι τον ελεύθερο χώρο, το δημόσιο χώρο”.

“Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και να μην διαφυλάσσουμε τα μέτρα κοινωνικής απόστασης” σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης.

Αναφορικά με τον μεγάλο περίπατο της Αθήνας, ο δήμαρχος ανέπτυξε τη φιλοσοφία του έργου, λέγοντας πως “η Αθήνα είναι η πλέον μελετημένη πόλη από όλες τς ευρωπαϊκές πόλεις, απλά ποτέ δεν έχουμε περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Εμείς ερχόμαστε τώρα και υιοθετούμε καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών”.

Ειδικότερα το έργο της πεζοδρόμησης σε πρώτη φάση “θα θα το υλοποιήσουμε μέχρι τα τέλη του Ιουνίου” υποστήριξε ο κ. Μπακογιάννης, καθώς “εμείς θέλουμε το έργο να είναι ζωντανό να το κάνουμε όλοι μαζί στην πραγματικότητα”, ξεκινώντας από “μια σειρά από ήπιες παρεμβάσεις, ώστε όλο αυτό να μπορούμε να το δοκιμάσουμε” στην πράξη.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε ότι “από το φθινόπωρο θα προχωρήσουμε στα μόνιμα έργα”, ενώ “όλος ο σχεδιασμός του μεγάλου περιπάτου θα έχει ολοκληρωθεί σε 3-4 χρόνια από σήμερα”.

Παράλληλα, στις αστικές παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα περιλαμβάνεται και η βίλα Κλωναρίδη στα Πατήσια, “ένα υπέροχο νεοκλασικό, για το οποίο προχωράμε ήδη με τις μελέτες για να αποκαταστήσουμε την παλιά της αίγλη” κατέληξε ο Δήμαρχος.

Η αυτοκριτική του Μπακογιάννη

«Τα άκουσα κανονικά. Και όταν τα ακούς, δεν κρύβεσαι, συζητάς και παραδέχεσαι το λάθος» , δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σε βίντεο που ανάρτησε σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε για τη μεγάλη προσέλευση κόσμου στο χθεσινό άνοιγμα της πλατείας Ομονοίας.

Ο κ. Μπακογιάννης παραδέχεται «κάναμε ένα μεγάλο λάθος, γιατί δεν προβλέψαμε ότι όταν ανοίγει η πλατεία Ομονοίας είναι λογικό να μαζευτεί αυθόρμητα πολύς κόσμος».

Τις σχετικές δηλώσεις στο βίντεο ο κ. Μπακογιάννης τις κάνει από την πλατεία Ομονοίας, διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι χθες από πλευράς του Δήμου «δεν έγιναν εγκαίνια, φιέστα ή ομιλίες».

Ο ίδιος αναφέρει ότι πήγε «για λίγα λεπτά» και τονίζει ότι η Δημοτική Αστυνομία «ζητούσε από τον κόσμο να κρατά τις αποστάσεις».