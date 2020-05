Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: τι φέρνει η ανάδρομη πορεία του Δία σε όλα τα ζώδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εβδομάδα με σημαντικά αστρολογικά γεγονότα φτάνει στο τέλος της με την αναδρομή του Δία στον Αιγόκερω. Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα.