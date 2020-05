Κοινωνία

Αργοσαρωνικός: πλωτά ασθενοφόρα, πεζοδρομήσεις και έκτακτα μέτρα

Τι θα ισχύσει με τη λειτουργία οργανωμένων παραλιών και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου ασφαλείας των λουόμενων. Όλα όσα συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη.

Ζητήματα που αφορούν στην επόμενη μέρα μετά την πανδημία του κορονοϊού και σχετίζονται με τους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ι. Πλακιωτάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, οι Γενικοί Γραμματείς του ΥΕΝ Χ. Καλογήρου και Ε. Κυριαζόπουλος, ο δήμαρχοι Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλος, Αίγινας Γ. Ζορμπάς, Πόρου Γ. Δημητριάδης, Κυθήρων Ευστρ. Χαρχαλάκης, Τροιζηνίας - Μεθάνων Σ. Πολλάλης και Ύδρας Γ. Κουκουδάκης.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στο καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει, τόσο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, όσο και με τους δημάρχους των νησιών της Αττικής. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα θέματα των ημερόπλοιων για τα οποία χρειάστηκε να υπάρξει συνεργασία με το υπουργείο προκειμένου να διακόψουν τα δρομολόγια στα νησιά του Αργοσαρωνικού κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων.

«Οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε προκειμένου να εισέλθουμε ομαλά στην επόμενη μέρα. Τα νησιά της Αττικής αποτελούν τα διαμάντια μας. Ως Περιφέρεια δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σωστό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για να μπορέσουν τα νησιά μας από τη μία να δεχθούν επισκέπτες και από την άλλη να παραμείνουν ασφαλείς οι κάτοικοί τους. Εγώ προσωπικά και η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα σας για να βρούμε λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα αναγκαία έργα και δράσεις που θα μας βοηθήσουν να μεταβούμε στην επόμενη μέρα».

Από τη πλευρά του ο Υπουργός Ι. Πλακιωτάκης, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία και απευθυνόμενος στους δημάρχους τόνισε ότι καταγράφει τα αιτήματά τους προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ικανοποίησής τους.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της τηλεδιάσκεψης η συζήτηση επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:

Την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων και κανόνων υγιεινής στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές προς τα νησιά. Μεταξύ άλλων προτάθηκε να πραγματοποιείται θερμομέτρηση των επιβατών με ευθύνη των εταιρειών και τα πλοία να ταξιδεύουν με το 50%, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Με δεδομένη τη μείωση του αριθμού των επιβατών που μετακινούνται οι Δήμαρχοι ζήτησαν την αύξηση των δρομολογίων, ενώ υπήρξαν και προτάσεις για ναύλωση μεγαλύτερων πλοίων προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού επιβατών.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων να γίνει με προσεκτικά βήματα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στα νησιά και λόγω των ελλείψεων μεγάλων οργανωμένων υγειονομικών δομών.

Κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού των Λιμενικών Αρχών των νησιών.

Υλοποίηση υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων και κατάρτιση οδηγιών προστασίας.

Διευθέτηση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με την υλοποίηση του μεταφορικού ισοδύναμου και κυρίως στην τιμή των καυσίμων, η οποία στα νησιά παραμένει υψηλή παρά τις διεθνείς πτώσεις των τιμών.

Να εξασφαλιστεί η ύπαρξη πλωτών ασθενοφόρων που θα επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά ασθενών.

Να υπάρξουν Πεζοδρομήσεις παραλιακών οδών προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός πολιτών.

Σε σχέση με τη λειτουργία οργανωμένων παραλιών και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου ασφαλείας των λουόμενων (ναυαγοσώστες, κ.α) οι δήμαρχοι ενημερώθηκαν από τον γ.γ. του Υπουργείου κ. Κυριαζόπουλο ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις στα τέλη Αυγούστου προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη χρονιά.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της τηλεδιάσκεψης η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την Περιφέρεια και την συνεργασία της με τους Δήμους. Μεταξύ άλλων έγινε εξειδικευμένη συζήτηση για τις προγραμματικές συμβάσεις έργων που βρίσκονται στο στάδιο εισαγωγής τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα διαχείρισης και μεταφορά απορριμμάτων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και ζητήματα πολιτικής προστασίας καθώς και η λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Τέλος ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους δημάρχους και για το πρόγραμμα παράδοσης στους νησιωτικούς Δήμους εσωτερικών κάδων ανακύκλωσης και εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων.