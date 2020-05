Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας προς ηλικιωμένους: πηγαίνετε στα χωριά σας για όλο το καλοκαίρι

Τα υγειονομικά Πρωτόκολλα για τις μεταφορές και ειδικές οδηγίες για τις παραλίες.

Ο καύσωνας που πλήττει από σήμερα τη χώρα, μας υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι… εδώ κι αυτό αλλάζει τα δεδομένα και για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό στις 18:00, ο κ. Χαρδαλιάς θα ανακοινώσει τα υγειονομικά Πρωτόκολλα για τις μεταφορές.

Στη συνέχεια κ. Τσιόδρας θα δώσει ειδικές οδηγίες για τις παραλίες και γατί για παράδειγμα απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ.

Παράλληλα θα προτρέψει τους ηλικιωμένους μόλις ανοίξουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις την Δευτέρα να πάνε στα χωριά τους τηρώντας τα μέτρα προσωπικής υγιεινής προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα αστικά κέντρα.

Η σύσταση μάλιστα υα είναι, να παραμείνουν εκεί όλο το καλοκαίρι και να μην πηγαινοέρχονται στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.