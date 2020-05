Αθλητικά

Πώς και από πότε λειτουργούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων ανοίγει για προπονήσεις. Τι ισχύει για τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών. Βρείτε εδώ και τυπώστε τα απαραίτητα έντυπα.

Το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων ανοίγει τη Δευτέρα 18 Μαΐου μιας και οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και τα κολυμβητήρια θα τεθούν στη διάθεση του κοινού για προπονήσεις. Στα κλειστά προπονητήρια θα επιτρέπεται ένα άτομο ανά 30 τετραγωνικά μέτρα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για να εισέλθουν στα γήπεδα οι αθλητές για τις σχολές ΣΕΦΑ πρώην ΤΕΦΑΑ, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές και την πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 ξεκινά και η αθλητική προετοιμασία σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις στίβου των υποψήφιων μαθητών/ τριών πανελλαδικών εξετάσεων που εξετάζονται σε αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού και από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, σε κολυμβητήρια, για την αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων στο αγώνισμα της κολύμβησης, όπως προβλέπεται για την εισαγωγή αυτών στις ακόλουθες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Στο πλαίσιο της ως άνω προετοιμασίας, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίζει κατά την είσοδό του/ της στην αθλητική εγκατάσταση τα κάτωθι:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Αντίγραφο της Αίτησης/ Δήλωσης Συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020 για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές και από την οποία αποδεικνύεται η εξέτασή του/της στα ανωτέρω αγωνίσματα. Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του/της υποψηφίου/ας για COVID-19 και ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του. Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι/ες συνοδεύονται από προπονητή, θα πρέπει να εισέρχονται συγχρόνως στην αθλητική εγκατάσταση και οι προπονητές να φέρουν την αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι/ες καθώς και οι προπονητές τους θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες συνέταξε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άσκηση σε οργανωμένες και φυλασσόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε ανοικτούς χώρους με ελεύθερη πρόσβαση, οι πολίτες θα μπορούν να ασκούνται ατομικά, ακολουθώντας αυστηρά τις ισχύουσες οδηγίες της Πολιτείας και τα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19, με ατομική ευθύνη. Υπαίθρια όργανα γυμναστικής καθώς και μπασκέτες δεν θα πρέπει να είναι προς το παρόν προσβάσιμα στους πολίτες, με ευθύνη του διαχειριστή του υπαίθριου χώρου.

ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η επιστροφή στον οργανωμένο ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό θα γίνει προοδευτικά σε τέσσερις φάσεις, ξεκινώντας από τους αθλητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι μπορούν να προπονηθούν σε εξωτερικούς χώρους ή σε μεγάλες, καλά αεριζόμενες αίθουσες. Βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα διατήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων κατά την άθληση και η χρήση ατομικού αθλητικού εξοπλισμού ή αθλητικών οργάνων τα οποία μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε επαφή.

Η μετάβαση στην επόμενη φάση θα γίνεται μετά από εκτίμηση της πορείας της επιδημίας στο γενικό πληθυσμό και τη συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας και θα ανακοινώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με νέα απόφαση. Οι προγραμματιζόμενες φάσεις επιστροφής στην αθλητική δραστηριότητα είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

Φάση Α.

Αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, μετά από εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), σε ατομικά αθλήματα, χωρίς επαφές, οι οποίοι γυμνάζονται, κυρίως, σε ανοικτούς χώρους.

Ποδοσφαιριστές συλλόγων Super League 1, ατομική προπόνηση σε ανοικτά γήπεδα, σε μικρές ομάδες, μόνο φυσική κατάσταση, ενδυνάμωση και ατομική τεχνική.

Αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας (όπως αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, ποδηλασία δρόμου κ.ά.) σε εγκαταστάσεις που τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για αθλητές δεκαπέντε (15) ετών και άνω.

Μηχανοκίνητος αθλητισμός.

Φάση Β.

Αθλητές της προολυμπιακής ομάδας (μετά από εισήγηση της ΕΟΕ) από τα αθλήματα κολυμβητηρίου και κλειστών χώρων (κολύμβηση, μαχητικά αθλήματα).

Αθλητές συλλόγων σε ατομικά αθλήματα εξωτερικού χώρου (15 ετών και άνω).

Αθλητές με Αναπηρία (ανάλογα βέβαια με το είδος αναπηρίας).

Υποψήφιοι ΣΕΦΑΑ, Στρατιωτικών Σχολών κλπ.

Αθλητές ομαδικών αθλημάτων, σε ατομικά προγράμματα, σε κλειστό χώρο (15 ετών και άνω).

Φάση Γ.

Αθλητές συλλόγων από αθλήματα κολυμβητηρίου και κλειστών χώρων (κολύμβηση, μαχητικά αθλήματα, ομαδικά κλειστού χώρου).

Μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες.

Διοργανώσεις χωρίς θεατές.



Φάση Δ.

Σταθεροποίηση της κατάστασης με νέες συνήθειες και συνθήκες.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και των εργαζομένων στους αθλητικούς χώρους, καθορίζονται τα ακόλουθα μέτρα:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Ο ιατρός της κάθε ομοσπονδίας (για αθλητές εθνικής ομάδας) ή κάθε συλλόγου (για τους άλλους αθλητές) πριν την έναρξη των προπονήσεων θα πρέπει να εξετάσει κλινικά όλους τους αθλητές και να πάρει λεπτομερές ιστορικό, με έμφαση στα κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19 (τόσο για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον). Σε περίπτωση βεβαιωμένης πρόσφατης λοίμωξης, ο αθλητής θα παραπέμπεται για εκτεταμένο παθολογικό και εργαστηριακό έλεγχο. Τα ιατρικά αρχεία των αθλητών θα φυλάσσονται από τον ιατρό της ομοσπονδίας ή του συλλόγου, με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με αντίστοιχο τρόπο, ιατρικό ιστορικό σχετιζόμενο με τον COVID-19 θα συμπληρώνει και το τεχνικό προσωπικό που θα εισέρχεται στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο αθλητής κατοικεί σε διαφορετική πόλη από τον ιατρό της ομοσπονδίας ή του σωματείου, τότε η προ-αγωνιστική εκτίμηση θα γίνεται από ιατρό παθολόγο της περιοχής και το ιστορικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ιατρό της ομοσπονδίας ή του σωματείου, ο οποίος θα κρατά το αρχείο και θα αποτελεί και το σύνδεσμο με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι αθλητές δεν θα προσέρχονται σε προπόνηση αν δεν έχουν ενημερώσει προηγουμένως τον προπονητή, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή κατάλληλη εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, ότι είναι απύρετοι και χωρίς κανένα σύμπτωμα κόπωσης, δύσπνοιας ή βήχα, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου ή ανοσμίας (απώλειας όσφρησης). Σε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα ο αθλητής παραμένει στο σπίτι και ενημερώνει τον ιατρό της ομοσπονδίας ή του σωματείου, ο οποίος θα ενημερώσει και τον ΕΟΔΥ για οδηγίες ενεργειών. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε μέλος του προπονητικού/ τεχνικού επιτελείου. Συνίσταται οι αθλητές να μετακινούνται από και προς την προπόνηση μεμονωμένα, με ιδιωτικά μέσα. Αν χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αν χρησιμοποιείται πούλμαν για τις μετακινήσεις θα πρέπει οι αθλητές να κάθονται ένας σε κάθε σειρά, στην άκρη και εναλλάξ στις σειρές, πάντα φορώντας μάσκα.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η προσέλευση/αποχώρηση προς/από τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα γίνεται από μία μόνο είσοδο/έξοδο, η οποία θα ελέγχεται από το προσωπικό φύλαξης εγκαταστάσεων. Ο φύλακας θα επιτρέπει την είσοδο μόνο στους αθλητές, προπονητές, ιατρούς και τεχνικό προσωπικό που έχει προβλεφθεί. Κανένας επισκέπτης δεν θα εισέρχεται χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Διοίκηση της εγκατάστασης (δεν επιτρέπονται θεατές). Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου και εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα υπογράφεται από όλους τους εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέρεται στην παράγραφο 3, αλλά και στο έντυπο εισερχομένων – εξερχομένων. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου της εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. Συνίσταται, όπου είναι εφικτό, να πραγματοποιείται θερμομέτρηση σε όσους εισέρχονται στην εγκατάσταση, με απαγόρευση της εισόδου σε όσους έχουν σε τρεις μετρήσεις θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37οC. Σε ύποπτο κρούσμα COVID-19, του συστήνεται η επιστροφή στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον ιατρό του. Οι αθλητές θα κατευθύνονται σε ανοικτό, κατά προτίμηση σκεπασμένο χώρο (υπόστεγο), όπου μπορούν να αποθέτουν τα προσωπικά τους είδη σε καρέκλες που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον δύο μέτρα. Οι καρέκλες θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί από το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την άφιξη των αθλητών, με οικιακή χλωρίνη (σε αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%), σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Η προπόνηση θα πραγματοποιείται σε ανοικτό χώρο ή σε μεγάλες, καλά αεριζόμενες αίθουσες, με τις ακόλουθες οδηγίες: α. Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ αθλητών σε στάση β. Απόσταση 5 μέτρων από προπορευόμενο βαδιστή γ. Απόσταση 10 μέτρων από προπορευόμενο δρομέα ταχύτητας δ. Απόσταση 20 μέτρων από προπορευόμενο ποδηλάτη ε. Αποφυγή άμεσης επαφής, αποφυγή αγγίγματος προσώπου στ. Αυστηρή χρήση ατομικών ειδών υγιεινής ζ. Χρήση ατομικών αθλητικών οργάνων (π.χ αλτήρες, λάστιχα, μπάλες) η. Απολύμανση όλων των αθλητικών οργάνων με κατάλληλο διάλυμα πριν τη χρήση από τον επόμενο αθλητή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ θ. Αθλητικά ποτά και νερό μόνο εμφιαλωμένα και αυστηρά ατομικά, όχι ψύκτες. ι. Αυστηρά ατομικές πετσέτες προσώπου και σώματος ια. Σε περίπτωση επαφής μεταξύ αθλουμένων, άμεση απολύμανση των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα 70% και μετά έκπλυση προσώπου με καθαρό εμφιαλωμένο νερό. Ο μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκόμενων, ανά πάσα στιγμή, (αθλούμενοι και προσωπικό) σε έναν οργανωμένο, υπαίθριο αγωνιστικό χώρο διαστάσεων ποδοσφαιρικού γηπέδου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά, σε καμία περίπτωση, τα 80 άτομα. Ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων και προπονητικού επιτελείου σε κλειστό αθλητικό χώρο (για ατομική άθληση) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό που προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του διαθέσιμου για προπόνηση χώρου με τον αριθμό 30. Εκτός από τα συμπληρώματα διατροφής (διαλύματα υδατανθράκων ή /και πρωτεϊνικά καθώς και ενεργειακές συσκευασμένες μπάρες) που θα φέρνει ο ίδιος ο αθλητής ή η ομοσπονδία του, κανένα άλλο τρόφιμο δεν θα πρέπει να διατίθεται στο χώρο της αθλητικής εγκατάστασης. Ο χρησιμοποιημένος αθλητικός ιματισμός θα μπαίνει σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα, με προσοχή, για αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα ρούχα. Πλύσιμο στο πλυντήριο, με κοινό οικιακό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (60οC – 90οC) και καλό στέγνωμα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο θα φορά μάσκα, ειδικά σε κλειστούς ή πολυσύχναστους χώρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μασάζ στους αθλητές, αν είναι απαραίτητο, θα γίνεται μόνο από τον φυσικοθεραπευτή της ομάδας τους (και όχι της εγκατάστασης), φορώντας μάσκα. Αν ο αθλητής βρίσκεται σε ύπτια θέση κατά τη διάρκεια του μασάζ, πρέπει να φορά και ο ίδιος μάσκα. Εφόσον ο φυσικοθεραπευτής κάνει μαλάξεις, θα πλένει και θα απολυμαίνει τα χέρια του πριν και μετά την κάθε μάλαξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας φυσικοθεραπευτές στην ομάδα, συνίσταται να ασχολείται ο καθένας με συγκεκριμένους αθλητές.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποδυτήρια, ντους, λουτρά και τυχόν δωμάτια με σάουνα θα πρέπει να είναι κλειστά. Οι αθλητές θα αλλάζουν ιματισμό, αν επιθυμούν, στις καρέκλες που θα τους έχουν διατεθεί. Προτείνεται η ανάρτηση οδηγιών για COVID-19 σε εμφανή σημεία της αθλητικής εγκατάστασης (συνημμένο 4) και ιδιαίτερα στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης. Θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (ή gel) 70% σε εμφανή σημεία και στους χώρους των προπονήσεων. Τα αποχωρητήρια θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ οι νιπτήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι πάντα με υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μίας χρήσης. Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή, όπως και η διαθεσιμότητα διαλύματος χλωρίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (οικιακή χλωρίνη σε αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%). Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητών θα πρέπει να απολυμαίνονται κάθε βράδυ με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Τα προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ διαλύματα είναι 0.5% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5% ή ισοδύναμο 5000 ppm, αν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες). Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό θα πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια, όπως τα πόμολα, οι διακόπτες, οι κουπαστές των κλιμακοστασίων, οι νιπτήρες, τα αθλητικά όργανα και οι επιφάνειες των επίπλων. Τα κυλικεία θα πρέπει να είναι κλειστά. Ένας χώρος (π.χ. ένα δωμάτιο αποδυτηρίων) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, προκειμένου να απομονωθεί προσωρινά κάποιο άτομο με συμπτωματολογία COVID-19. Συστήνεται η απομάκρυνση του από την εγκατάσταση, η απομόνωση στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον ιατρό της ομοσπονδίας ή τον προσωπικό γιατρό του, ενώ ο ΕΟΔΥ ειδοποιείται σε κάθε περίπτωση ύποπτου κρούσματος και αυτός αναλαμβάνει την ιχνηλάτηση και την παροχή σχετικών οδηγιών. Στους αθλούμενους εντός της αθλητικής εγκατάστασης θα γίνεται περιοδικός, δειγματοληπτικός έλεγχος για COVID-19, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα ανωτέρω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που επιβάλλονται δυνάμει της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Η εξειδίκευση των μέτρων, ανά άθλημα, θα γίνεται σε συνεργασία με τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή απειλή του COVID-19. Σημαντικό ρόλο στην προστασία των αθλητών θα διαδραματίσει η ιατρική ομάδα της κάθε ομοσπονδίας, η οποία μέσω του ιατρικού της συνδέσμου με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα και θα αναφέρει άμεσα στον ΕΟΔΥ οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα COVID-19 σε αθλητή ή συνεργάτη της ομοσπονδίας.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα παρακολουθεί συνεχώς τη δυναμική της επιδημίας και θα προσαρμόζει τα μέτρα στις νέες καταστάσεις εκδίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες οδηγίες.

ΕΝΤΥΠΑ

Εκ μέρους των μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Το έντυπο του προαγωνιστικού ιατρικού ιστορικού για αθλητές/ τριες συμπληρώνεται από τους ιδίους παρουσία του ιατρού της ομοσπονδίας ή του σωματείου ή ιδιώτη ιατρού (γενικό ιατρό, παθολόγο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο και συναφείς ειδικότητες). Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού και φυλάσσεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του εντύπου του ιατρικού ιστορικού και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις. Στην επανέναρξη των προπονήσεων και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, οι αθλητές/αθλήτριες προσκομίζουν τη σχετική ιατρική βεβαίωση. Όσον αφορά τους/ τις αθλούμενους/ες καθώς και το τεχνικό προσωπικό που κάνει χρήση των οργανωμένων δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αθλητών/τριών με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, συμπληρώνοντας, ωστόσο, το έντυπο ιατρικού ιστορικού για τεχνικό προσωπικό και αθλούμενους/ ες.

Διευκρινίζεται ότι η σχετική ιατρική βεβαίωση εκδίδεται και προσκομίζεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στον αθλητισμό και την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας σε ασφαλείς συνθήκες.

Τα ως άνω έντυπα μπορείτε να βρείτε παρακάτω: