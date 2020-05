Οικονομία

Επίδομα 800 ευρώ: καταβάλλεται άμεσα σε χιλιάδες δικαιούχους

Ποιους δικαιούχους αφορά. Πότε θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σε 7.062 ανέρχονται οι δικαιούχοι της νέας φάσης πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 5.649.600 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η νέα φάση πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 7.062 δικαιούχους.

Η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει σήμερα, 15 Μαΐου 2020.