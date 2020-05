Αθλητικά

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Λανς Άρμστρονγκ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ του αναμενόμενου ντοκιμαντέρ της Marina Zenovich.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το καινούργιο τρέιλερ του αναμενόμενου ντοκιμαντέρ της Marina Zenovich για τον θρύλο της ποδηλασίας Λανς Άρμστρονγκ. Τον ποδηλάτη που αναδείχθηκε επτά διαδοχικές φορές (1999-2005) νικητής στον μεγαλύτερο αγώνα ποδηλασίας στον κόσμο, τον Tour de France -μόνον άλλοι τέσσερις ποδηλάτες έχουν στεφθεί, στην ιστορία του Γύρου της Γαλλίας, νικητές πέντε φορές- και παραδέχθηκε ότι έπαιρνε αναβολικά με αποτέλεσμα, το 2012, να του επιβληθεί ισόβιος αποκλεισμός από το άθλημα και να του αφαιρεθούν και οι επτά τίτλοι. Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «LANCE» θα προβληθεί από το ESPN σε δύο μέρη, στις 23 και 24 του μηνός, στις 21:00 EST.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ είναι μια εξαντλητική σειρά συνεντεύξεων που πήρε η Zenovich από τον Λανς. Αναπόφευκτα, το τρέιλερ ξεκινά με μια αναγκαστική ερώτηση: «Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;». Ο Λανς σκέφτεται την ερώτηση για ένα δευτερόλεπτο και απαντά: «Ο καθένας μας στον κόσμο έχει ανάγκη να του κάνουν αυτή την ερώτηση».

Η ταινία επιζητά να δημιουργήσει «μια γοητευτική μελέτη χαρακτήρα, αιχμαλωτίζοντας ένα μοναδικό κεφάλαιο της ιστορίας του αθλητισμού και εμμένοντας στο να δώσει το κοινό τις δικές του ερμηνείες για τις πολλές διαφορετικές πλευρές αυτής της σάγκα» τονίζεται στην ανακοίνωση Τύπου.

Με την ιστορία του Άρμστρονγκ έχουν καταπιαστεί αρκετά άλλα ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας του 2013 του Alex Gibney με τίτλο «The Armstrong Lie» και του πρότζεκτ του 2014 του Alex Holmes με τίτλο «Stop at Nothing». Στην κινηματογραφική βιογραφία του Stephen Frears «The Program» (2015), βασισμένη στο βιβλίο «Seven Deadly Sins» του δημοσιογράφου David Walsh για τον ποδηλάτη, τον Άρμστρονγκ υποδύθηκε ο Ben Foster.