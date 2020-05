Οικονομία

Eurogroup για τις λεπτομέρειες του “SURE”

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο σημερινό Eurogroup. Η παροχή ρευστότητας και η στήριξη της απασχόλησης, μεταξύ άλλων.

Της Μαρίας Αρώνη

Τις τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους 100 δισ. Ευρώ, για τη στήριξη της απασχόλησης, αναμένεται να συζητήσει σήμερα, μεταξύ άλλων, το Eurogroup που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης στης 4.15μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Πριν από την έναρξη του Eurogroup, το συμβούλιο διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) αναμένεται να εγκρίνει επισήμως τη νέα προληπτική γραμμή του Μηχανισμού για τη στήριξη των χωρών από την κρίση της πανδημίας (Pandemic Crisis Support).

Εξάλλου, το Eurogroup αναμένεται να συζητήσει και για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που προβλέπει την παροχή ρευστότητας, συνολικά 200 δισ. Ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είχε αποφασιστεί στις 9 Απριλίου.

Οι υπουργοί οικονομικών αναμένεται να συζητήσουν και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κονδύλια ανάκαμψης και για το νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν είναι ακόμα έτοιμη.