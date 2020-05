Κοινωνία

Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες: έτσι θα ταξιδεύουμε με τα πλοία

Σειρά μέτρων που θα ισχύσουν στην πρώτη φάση της απελευθέρωσης των ταξιδιών ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σειρά μέτρων για την ακτοπλοΐα και τον θαλάσσιο τουρισμό, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την 15η Ιουνίου, συμφωνήθηκαν στην διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, στις οποίες συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος η Επιτροπή Ειδικών Λοιμωξιολόγων και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΝΑΝΠ.

Αναφερόμενος στα μέτρα αυτά ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι «σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς πετύχαμε, με τα στοχευμένα μέτρα που λάβαμε εγκαίρως, να έχουμε ελάχιστα κρούσματα στα νησιά μας. Τώρα, σχεδιάζουμε βήμα – βήμα την επόμενη μέρα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με κανόνες και οδηγίες που στόχο έχουν να προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την υγεία επιβατών και πληρωμάτων των πλοίων, αλλά και τη δημόσια Υγεία σε κάθε νησί. Η περαιτέρω άρση των περιορισμών στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα εξετάζεται συνεχώς και εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από εμάς τους ίδιους και τη συνέπεια μας στην τήρηση των μέτρων».

Ειδικότερα συμφωνήθηκαν τα εξής :

Α) Οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και των υπό ελληνική σημαία διεθνών πλοών. Οι οδηγίες θα έχουν εφαρμογή από τις 18.05.2020 μέχρι τις 15.06.2020 και αφορούν κυρίως:

1. Τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού των μετακινούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου, ή στο 55% αν διατίθενται καμπίνες.

2. Τη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατάστασης υγείας πριν την επιβίβαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέριμνα της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

3. Τη διατήρηση απόστασης 1,5 μέτρου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλους τους χώρους του πλοίου.

4. Τη χρήση κάθε καμπίνας από ένα (1) άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια (συγγενείς πρώτου βαθμού), οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα, ή ΑΜεΑ με τον συνοδό τους.

5. Τη χρήση μάσκας (συνίσταται η υφασμάτινη) από επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

6. Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα (ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω).

7. Την θερμομέτρηση και την υποβολή ειδικής δήλωσης υγείας, πριν την αναχώρηση, για τους επιβάτες πλοίων διεθνών πλόων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας.

8. Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με έντυπο φυλλάδιο του ΕΟΔΥ, καθώς ενημερωτικά spot και ηχητικά μηνύματα.

9. Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων.

10. Την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα σημεία του πλοίου.

11. Την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων,

12. Τον αερισμό και τον κλιματισμό των πλοίων,

13. Την διαχείριση ύποπτου περιστατικού (απομόνωση σε ειδικό χώρο, αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείριση του, ιχνηλάτηση επαφών κλπ),

14. Τους κανόνες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης επιβατών (μπαρ, εστιατόρια, τραπεζαρίες),

Β) Διαδικασίες κατά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής προερχομένων από την αλλοδαπή μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Οι οδηγίες θα έχουν εφαρμογή από τις 15.05.2020 μέχρι τις 15.06.2020 και αφορούν κυρίως:

1. Τη δυνατότητα εισόδου σε λιμάνια, μαρίνες και ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (πλην κρουαζιερόπλοιων) που προέρχονται από το εξωτερικό εφόσον είναι κενά επιβατών και υπό συγκεκριμένους υγειονομικούς όρους και κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

2. Την εξακολούθηση της απαγόρευσης κατάπλου σκαφών από κράτη του εξωτερικού για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα (π.χ. Τουρκία).

3. Την υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου (τεστ) στο σύνολο των πληρωμάτων και επιβαινόντων, σε πιστοποιημένο εργαστήριο (με δαπάνη που βαρύνει τους επιβαίνοντες).

4. Την εφαρμογή οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Υγείας σχετικά με πλοία που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

5. Την υποβολή ναυτιλιακής δήλωσης υγείας.

6. Την παροχή πληροφόρησης στους επιβαίνοντες σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς για τον COVID-19 που ισχύουν στο λιμένα ελλιμενισμού.

7. Την διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού επί σκάφους