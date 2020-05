Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Είναι χρέος όλων μας να συμβάλουμε στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τη χώρα μας.

«Η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκινά με προτεραιότητα την προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνθήκες πανδημίας convid 19» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με την ευκαιρία ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι θα σταθούμε αρωγοί στην ελληνική Προεδρία και θα στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τις σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.

«Είναι χρέος όλων μας να συμβάλουμε στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός φάρου δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος φωτίζει και καθοδηγεί σταθερά την πορεία της χώρας μας» προσθέτει.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, αναφέρεται, επίσης, στις ιδιαίτερες συνθήκες, που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού, και η οποία επηρεάζει και τη λειτουργία της ελληνικής Προεδρίας, καθώς και την επιλογή των θεματικών, στις οποίες θα δοθεί έμφαση, ενώ σημειώνει ότι πρόκειται για την πρώτη "Ψηφιακή Προεδρία" (E-Chairmanship), η οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Το μήνυμα της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Σήμερα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός θεσμού που έχει συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και στην εδραίωση της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην ήπειρό μας. Η Ελληνική Προεδρία θα συμπέσει μάλιστα με την επέτειο του εορτασμού, στις 4 Νοεμβρίου, των 70 χρόνων από την υπογραφή του μεγαλύτερου επιτεύγματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη χώρα μας θα γίνει στις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού. Η πανδημία, η οποία έχει πλήξει το σύνολο των κρατών-μερών του Συμβουλίου, επηρεάζει και τη λειτουργία της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς και την επιλογή των θεματικών, στις οποίες θα δοθεί έμφαση. Πρόκειται για την πρώτη "Ψηφιακή Προεδρία" (E-Chairmanship), η οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Το κεντρικό θέμα που έχει επιλεγεί συνίσταται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας του COVID-19 και στην αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στην αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις θεμελιώδεις αξίες που αυτό πρεσβεύει.

Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ελληνική Προεδρία θα ασχοληθεί με την ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη κράτους δικαίου.

Επίσης, η Ελληνική Προεδρία θα αναδείξει τα δικαιώματα των νέων. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται, ως προτεραιότητες, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή, η προστασία των παιδιών ως ευάλωτης ομάδας, ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, η δυνατότητα απόλαυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς αλώβητης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην υγεία, υπό το φως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Οι θεματικές αυτές σκιαγραφούν τις σύγχρονες προκλήσεις που θέτουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα η υγειονομική κρίση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η κλιματική αλλαγή. Οι αρχές και οι αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το μέσο με το οποίο οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν, χωρίς η Ευρώπη να χάσει αυτό που την κάνει ξεχωριστή.

Θα σταθούμε αρωγοί στην Ελληνική Προεδρία και θα στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τις σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Είναι χρέος όλων μας να συμβάλουμε στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός φάρου δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος φωτίζει και καθοδηγεί σταθερά την πορεία της χώρας μας.