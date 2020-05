Πολιτική

Τσίπρας: η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για τον τουρισμό

« Έχουν γίνει πολύ λίγα και πολύ αργά βήματα», είπε ο Τσίπρας σε εκπροσώπους εργαζομένων και φορέων του τουρισμού.

Για «έλλειψη σχεδίου στον τουριστικό κλάδο» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με εκπροσώπους εργαζομένων και φορείς από το χώρο του τουρισμού, επαναφέροντας παράλληλα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για 3 δις μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις, επιδοματική στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνσεων του ΦΠΑ, της προκαταβολής φόρου και ένα πακέτο στήριξης μέσω του κοινωνικού τουρισμού.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε χαρακτηριστικά, «Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Έχουν γίνει πολύ λίγα και πολύ αργά βήματα», κάνοντας λόγο για «αποσπασματικότητα» και δεν παρέλειψε να «ζητήσει τον τερματισμό αυτής της αβεβαιότητας», λέγοντας συγκεκριμένα ότι «πρέπει άμεσα να τερματιστεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν στοιχειώδη σχεδιασμό».

Χαρακτήρισε το πρόβλημα στον τουριστικό κλάδο ως «ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε» κατά την εισήγησή του στην τηλεδιάσκεψη με τους φορείς.

«Βρισκόμαστε στα μέσα του Μάη κι ακόμα όχι μόνο δεν έχουν ανοίξει οι ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε και εικόνα για το πότε και πώς θα γίνει η επανεκκίνηση της λειτουργίας της βαριάς βιομηχανίας, που είναι ο τουρισμός, για την ελληνική οικονομία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη σημασία του τουρισμού συνολικά στην οικονομία υπογράμμισε ότι «οι εξελίξεις και η δυνατότητα η φετινή χρονιά τουλάχιστον να μην είναι μια παντελώς χαμένη, δεν αφορά μονάχα στις τουριστικές επιχειρήσεις, αφορά συνολικά την ελληνική οικονομία, καθώς ο τουρισμός έχει μια συνολική αντανάκλαση στο σύνολο του ΑΕΠ της χώρας, κοντά στο 20%, πράγμα που σημαίνει ότι ο δικός σας ο κλάδος είναι νευραλγικός».

Όπως σημείωσε, δεν είναι γνωστό καν ακόμα το πότε ακριβώς θα ανοίξουν συνολικά οι τουριστικές επιχειρήσεις.

«Είναι κρίσιμο να ξέρουμε τουλάχιστον το πότε θα ξεκινήσουμε. Δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να ξεκινήσεις την επόμενη ημέρα. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις τουριστικά πακέτα αν δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις. Και βεβαίως ποιο θα είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «αυτό δεν είναι ζήτημα οικονομικού σχεδιασμού ούτε δυνατοτήτων που υπάρχουν στο δημόσιο ταμείο, αλλά είναι ζήτημα σχεδιασμού και προτεραιοτήτων».

Ως προς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι και στο αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπάρξουν εμπροσθοβαρή μέτρα που θα καλύπτουν και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο πακέτο 3 δις ευρώ ως μη επιστρεπτέα ενίσχυση και στην επιδοματική στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που «έχει προτείνει από την αρχή της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ», όπως είπε.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη ελαφρύνσεων του ΦΠΑ, της προκαταβολής φόρου και σε ένα πακέτο στήριξης μέσω του κοινωνικού τουρισμού.

Σε ότι αφορά τη στήριξη της εργασίας, ανέφερε την τροποποιημένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει ενίσχυση του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις στους εργαζόμενους.