Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αναβολή σε δεκάδες εκατομμύρια επεμβάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ειναι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην λειτουργία των χειρουργείων στον κόσμο και εδικότερα στην Ελλάδα

Η πανδημία οδηγεί φέτος στην ακύρωση άνω των 28 εκατ. χειρουργικών επεμβάσεων παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα περίπου 7.500 την εβδομάδα, σύμφωνα με διεθνή μελέτη

Περισσότερες από 28 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να ακυρωθούν παγκοσμίως το 2020 ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να έρχονται αντιμέτωποι με μακρά αναμονή για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας τους, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές της ερευνητικής κοινοπραξίας CovidSurg Collaboration, με επικεφαλής επιστήμονες του βρετανικού Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό χειρουργικής "British Journal of Surgery", εκτιμούν ότι 28,4 εκατομμύρια επεμβάσεις θα ακυρωθούν ή θα αναβληθούν μέσα στο 2020. Για την Ελλάδα γίνεται η εκτίμηση για ακυρώσεις περίπου 7.500 χειρουργικών επεμβάσεων ανά εβδομάδα κατά το τρίμηνο της κρίσης και εωσότου εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες χειρουργών από 359 νοσοκομεία 71 χωρών, εκτιμά ότι κάθε έξτρα εβδομάδα κρίσης λόγω πανδημίας και των αλλαγών που έχει επιβάλει στη λειτουργία των νοσοκομείων, θα προστίθενται άλλες 2,4 εκατομμύρια ακυρώσεις χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο αποκορύφωμα της Covid-19 η ακύρωση φθάνει το 72,3% των προγραμματισμένων επεμβάσεων παγκοσμίως, δηλαδή σχεδόν τρεις στις τέσσερις. Οι περισσότερες ακυρώσεις αφορούν ορθοπεδικές επεμβάσεις (6,3 εκατομμύρια), ενώ οι ακυρώσεις ή αναβολές επεμβάσεων σε καρκινοπαθείς φέτος εκτιμώνται σε 2,3 εκατομμύρια διεθνώς.

Η βασική αιτία αναβολής ή ακύρωσης των χειρουργείων είναι για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού στους ασθενείς, αλλά και λόγω έκτακτων αναγκών των νοσοκομείων (π.χ. μετατροπή αιθουσών χειρουργείων σε μονάδες εντατικής θεραπείας).

«Αν και αναγκαίες, οι ακυρώσεις αποτελούν βαρύ φορτίο για τους ασθενείς και την κοινωνία. Η κατάσταση των ασθενών μπορεί να επιδεινωθεί, χειροτερεύοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους, καθώς περιμένουν τη νέα ημερομηνία προγραμματισμού του χειρουργείου τους. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως ο καρκίνος, οι καθυστερημένες χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναγκαίους θανάτους», αναφέρει η μελέτη.