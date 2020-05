Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο μέχρι στιγμής για φέτος, έρχεται πολύ νωρίς, με τον υδράργυρο στο "κόκκινο", μέσα Μαΐου. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Γεγονός που θα ταλαιπωρήσει τις καλλιέργειές σας.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 15 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 16 έως 40 και νοτιότερα από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς που ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και Βοριάδες στο Αιγαίο, μέχρι 5 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη Μύγα της Μεσογείου στα Εσπεριδοειδή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από το δίκτυο συνεργατών μας στις περιοχές αρμοδιότητας μας λόγω των δυσμενών συνθηκών μετακινήσεων (μέτρα πρόληψης Covid-19), φαίνεται ότι οι πληθυσμοί των εχθρών των εσπεριδοειδών (κοκκοειδή, αλευρώδεις, τετράνυχοι κ.α.) παραμένουν και αυτή τη χρονιά σε χαμηλά επίπεδα. Η ανθοφορία εξελίχθηκε ικανοποιητικά παρά την αρχική ανησυχία (λόγω καιρικών συνθηκών αστάθειας) και αναμένεται με αισιοδοξία η νέα καρπόδεση.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας ο κίνδυνος προσβολών μεγαλώνει καθώς αναμένεται και αύξηση των πληθυσμών της μύγας.

Συστήνεται να ξεκινήσουν δολωματικοί ψεκασμοί αλλά και χρήση εντομοκτόνων παγίδων κυρίως σε πορτοκαλιές ποικιλίας Βαλέντσια, (ή άλλες όψιμες ασυγκόμιστες ποικιλίες εσπεριδοειδών). Προτείνονται δολωματικοί ψεκασμοί έναντι ψεκασμών κάλυψης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και των ωφέλιμων εντόμων που αναπτύσσονται αυτή την εποχή επίσης, αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας (υπολείμματα ΦΠΠ). Οι χημικοί ψεκασμοί δεν είναι απολύτως αποτελεσματικοί στην προστασία του καρπού από τον εχθρό. Η εναπόθεση αυγών δε χρειάζεται παρά λίγα λεπτά και τα κατάλοιπα των χημικών δε σκοτώνουν τα ενήλικα σε τόσο μικρό χρόνο.

Το δόλωμα - με εντομοκτόνο, εφαρμόζεται στο εσωτερικό των δένδρων σε κλαδιά χωρίς καρπούς, σε κορμούς και περιμετρικά σε θάμνους και φράκτες. Ο δολωματικός ψεκασμός ?πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 10 ημέρες περίπου. Τα δολώματα ενθαρρύνουν τις ενήλικες (ειδικά τις θηλυκές) να τρέφονται με τα κατάλοιπα του εντομοκτόνου και μπορούν να σκοτώσουν αρκετές. Χημική καταπολέμηση εφαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της κάθε καλλιέργειας.

Προσβεβλημένοι καρποί αλλάζουν χρώμα νωρίτερα, πέφτουν στο έδαφος και μετατρέπονται σε μελλοντικές εστίες νέων προσβολών. Σημαντική η απομάκρυνση τους (συλλογή ή καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών) καθώς και καρπών άλλων δένδρων που προσβάλλονται από τη Μύγα Μεσογείου πριν την ωρίμανση των εσπεριδοειδών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν επιπλέον μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

