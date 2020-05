Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση στην κατάθεση αιτήσεων

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουν την Αίτηση, το Υπουργείο παρατείνει τη σχετική προθεσμία...

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 25.406 δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 177,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 34.058, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 233,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περισσότερες από 48.500 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την Αίτηση Χορήγησης της ενίσχυσης.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουν μέχρι σήμερα την Αίτηση Χορήγησης, το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει τη σχετική προθεσμία έως την Τρίτη, 19 Μαΐου. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν και οι επόμενες πληρωμές.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το Υπουργείο Οικονομικών θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για ένα νέο πρόγραμμα του χρηματοδοτικού σχήματος, με πρόσθετο διαθέσιμο ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, που επλήγησαν μετά τον Μάρτιο από την υγειονομική κρίση.