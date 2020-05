Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ο κορονοϊός και τα νέα δεδομένα

Οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και χρήσιμες συμβουλές για την νέα καθημερινότητα μας.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 16 & 17 Μαΐου, μαθαίνουμε όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την πανδημία, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις θεραπείες και τα εμβόλια που δοκιμάζονται.

Επίσης, ενημερωνόμαστε από κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες ανά τον κόσμο, με συνεντεύξεις και απευθείας συνδέσεις, για το προφίλ και την επικινδυνότητα του νέου κορονοϊού. Ανακαλύπτουμε πώς επηρεάζει ο SARS-COV-2 τον οργανισμό μας και πως μπορούμε να προστατευθούμε, τι πρέπει να κάνουν όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και πως οχυρωνόμαστε ψυχικά έναντι του νέου κορονοϊού .

