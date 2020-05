Κοινωνία

Μητέρα Τοπαλούδη: το ξέσπασμα μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Ξέσπασε την ώρα που ο συνήγορος του ενός κατηγορούμενου πήρε το λόγο για να ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών για τον εντολέα του.

Την οργή της μητέρας της άτυχης φοιτήτριας, Ελένης Τοπαλούδη, προκάλεσε ο συνήγορος του Ροδίτη κατηγορούμενου που πήρε το λόγο για να ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών για τον εντολέα του.

«Δε γυρνάει πίσω το παιδί, ποιο ελαφρυντικό, 17 χρόνων, το κοπρόσκυλο βίασε και σκότωσε το παιδί μου» φώναζε η μητέρα.

Η ίδια αποχώρησε από την αίθουσα εμφανώς αναστατωμένη, ενώ το ακροατήριο τη χειροκροτούσε.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν δεκάδες άνθρωπο φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη της αδικοχαμένης κοπέλας.

Οι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης Τοπαλούδη κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ομαδικό βιασμό από κοινού και ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού.