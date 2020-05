Κοινωνία

Εισαγωγή ναρκωτικών με αεροπλάνο (εικόνες)

Από πού είχαν σταλεί τα δεκάδες κιλά ναρκωτικών, συσκευασμένα σε δέμα.

Συνελήφθησαν στην Παιανία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο άτομα (αλλοδαπός και Ελληνίδα), για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητας ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με εισαγωγή, με αποστολή ταχυδρομικών δεμάτων, μέσω αεροπορικών διαδρομών, ποσοτήτων κάνναβης στη Χώρα μας, εντοπίσθηκε το ύποπτο δέμα, προερχόμενο από Ιταλία και το οποίο περιείχε 25 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 25,750 γραμμαρίων.

Ακολούθως και έπειτα από συντονισμένες δράσεις, εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενοι και κατελήφθησαν να κατέχουν το προαναφερόμενο δέμα, το οποίο είχε παραλάβει ο αλλοδαπός λίγο νωρίτερα.