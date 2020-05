Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τετραπληγικός ο δεύτερος νεότερος νεκρός στην Ελλάδα

Αυξήθηκε κι άλλο η μακάβρια λίστα των θυμάτων τηςε επιδημίας στην Ελλάδα.

Το μεσημέρι της Παρασεκυής εξέπνευσε στο Νοσοκομείο "Σωτηρία" ένας άνδρας, τετραπληγικός, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Ο άτυχος άνδρας ήταν μόλις 37 ετών και ειναι ο δεύτερος νεότερος νεκρός στην Ελλάδα απο επιοπλοκές της νόσου.

Ο νεότερος ήταν ο 35χρονος, ο οποίος εξέπνευσε στην Θεσσαλονίκη, για τον θάνατο του οποίου έχει διαταχθεί έρευνα απο τον Εισαγγελέα.

Πλεον, ο απολογισμός των θανάτων στην Ελλάδα έχει φτάσεις στους 160, καθώς νωρίτερα σήμερα, άφησαν την τελευταία τους πνοή μια 77χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο ΝΙΜΙΤΣ και είχε μολυνθεί στην κλινική «Ταξιάρχαι», όπου έκανε αιμοκάθαρση. κα μια γυναίκα 57 ετών, η οποία νοσηλευόνταν στον Ευαγγελισμό.