Κοινωνία

Εισαγγελέας στη δίκη Τοπαλούδη: Δεν αξίζουν κανένα ελαφρυντικό οι κατηγορούμενοι

Πώς σχολίασε το αίτημα των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία της άτυχης φοιτήτριας. Η αντίδραση του πατέρα της αδικοχαμένης Ελένης.

Να μην δεχθούν κανένα ελαφρυντικό για τους δύο κατηγορούμενους ζήτησε από τους δικαστές η Εισαγγελέας Έδρας του Πρωτοβάθμιου Κακουργιοδικείου λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν αξίζουν κανένα ελαφρυντικό».

Η Εισαγγελέας ανέφερε πως οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι σε όλη τη διάρκεια της δίκης «ενέπαιζαν το δικαστήριο», ενώ τόνισε πως δεν μεταμελήθηκαν πραγματικά και αντίθετα συνεχίζουν ακόμη και τώρα να διασύρουν την μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη. Η κ. Δόγκα τόνισε πως «δεν άκουσα αλήθειες μέσα στο δικαστήριο» αναφέροντας πως, από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτό που χαρακτηρίζει τους δύο νεαρούς είναι «η έλλειψη ειλικρινούς θέσης», ενώ αναφέρθηκε σε «ηθική διαστροφή» που εμφανίζει ο χαρακτήρας των δύο την ίδια στιγμή που «τα στοιχεία βοούν».

«Αυτή η “συγγνώμη” που ακούστηκε δεν ήταν ειλικρινής, αυτοί μεταξύ τους γελάνε, καμία μεταμέλεια, καμία ειλικρινής συγγνώμη», επανέλαβε η Εισαγγελέας συνδέοντας την ψευδή, κατά την άποψη της, έκφραση λύπης με τη στάση των κατηγορουμένων που «ακόμη διασύρουν το θύμα το οποίο κατάντησαν όπως κατάντησαν».

Η τοποθέτηση της Εισαγγελέως προκάλεσε χειροκροτήματα κάποιων από τους παρευρισκόμενους στο δικαστήριο, οι οποίοι δέχθηκαν την επίπληξη της Προέδρου. Ενόσω μιλούσε η εισαγγελική λειτουργός, ο πατέρας της Ελένης κρατούσε ψηλά δυο φωτογραφίες της που έδειχναν το πρόσωπο της.

Οι δυο κατηγορούμενοι αιτήθηκαν κατά περίπτωση από το δικαστήριο να τους αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας μετά την πράξη, της καλής συμπεριφοράς στο δικαστήριο, του πρότερου σύννομου βίου και της μετεφηβικής ηλικίας. Η πλευρά του Ροδίτη κατηγορούμενου ζήτησε επιπλέον να του αναγνωριστεί ακαταλόγιστο ή επικουρικά μειωμένος καταλογισμός.

Την οργή της μητέρας της άτυχης φοιτήτριας, Ελένης Τοπαλούδη, προκάλεσε ο συνήγορος του Ροδίτη κατηγορούμενου που πήρε το λόγο για να ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών για τον εντολέα του. «Δε γυρνάει πίσω το παιδί, ποιο ελαφρυντικό, 17 χρόνων, το κοπρόσκυλο βίασε και σκότωσε το παιδί μου» φώναζε η μητέρα.

Η ίδια αποχώρησε από την αίθουσα εμφανώς αναστατωμένη, ενώ το ακροατήριο τη χειροκροτούσε.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν δεκάδες άνθρωποι φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη της αδικοχαμένης κοπέλας.

Οι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης Τοπαλούδη κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ομαδικό βιασμό από κοινού και ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού.

Το δικαστήριο αποσύρθηκε για διάσκεψη επί των ελαφρυντικών.