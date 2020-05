Κοινωνία

ΔΙΣ προς εκκλησιαζόμενους: να εφαρμόζετε πιστά τις συστάσεις των επιστημόνων

Εγκύκλιος της ΔΙΣ ενόψει της τέλεσης των λειτουργιών παρουσία πιστών από την ερχόμενη Κυριακή...

Συνεργασθήκαμε και συνεργαζόμαστε με την ελληνική Πολιτεία και με την ειδική επιστημονική επιτροπή , προς αντιμετώπιση της πανδημίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, τονίζει η ΔΙΣ ενόψει του ανοίγματος των εκκλησιών την προσεχή Κυριακή

Καλεί σε πιστή εφαρμογή όλων των συστάσεων της ειδικής επιστημονικής επιτροπής υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η συνεργασία της Εκκλησίας με την Πολιτεία και τους επιστήμονες σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε όρια, τα οποία η Ορθόδοξη πίστη και ζωή μας, αλλά και η παράδοσή μας έχουν θέσεις.

«Κόκκινες γραμμές ούτε ξεπεράσθηκαν ούτε θα ξεπερασθούν» καθιστά σαφές η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Αναλυτικά η εγκύκλιος: