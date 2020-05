Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” για τους κατηγορούμενους η απόφαση

Στο άκουσμα της ποινής, οι παρευρισκόμενοι στην δικαστική αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη επέβαλε ομόφωνα το Δικαστήριο στους δύο κατηγορούμενους για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

