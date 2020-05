Κοινωνία

Ψηφιακά οι αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος να διευκολυνθούν οι γονείς περίπου 80.000 νηπίων. Τα “βήματα” εγγραφής…

Από σήμερα η αίτηση εγγραφής των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνηση του γονέα-κηδεμόνα στο νηπιαγωγείο για το σκοπό αυτό.

Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, υλοποίησαν την πλατφόρμα «Εγγραφή στα Νηπιαγωγεία» με στόχο να διευκολυνθούν οι γονείς περίπου 80.000 νηπίων που αναμένεται να εγγραφούν φέτος σε 4.967 δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας. Ο γονέας-κηδεμόνας, αφού «αυθεντικοποιηθεί» με τους κωδικούς στο TaxisNet, με απλά βήματα θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, μέσω της πλατφόρμας proti-eggrafi.services.gov.gr.

Η ίδια πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από τον/την διευθυντή/ντρια του νηπιαγωγείου και από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τελική κατανομή των νηπίων σε σχολικές μονάδες. Το σύστημα «Εγγραφή στα Νηπιαγωγεία» εφαρμόζει τη στρατηγική διασύνδεσης των συστημάτων του δημοσίου και αξιοποιεί τις υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, του myschool και του Μητρώου Πολιτών.

Οι αιτούντες γονείς θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους, καθώς και για κάθε πιθανή διόρθωση που θα διαπιστώνεται ότι αυτή χρειάζεται, βελτιώνοντας σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος.