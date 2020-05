Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 40 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας. Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών. Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

40 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Τα 35 εξ αυτών αφορούν γνωστή συρροή κρουσμάτων.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 2.810. Το 55% αυτών αφορά άνδρες. 612 είναι σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 1.452 σχετίζονται με κάποιο ήδη γνωστό κρούσμα.

23 συμπολίτες μας (13 άνδρες και 10 γυναίκες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 72 έτη. Το 96% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία άνω των 70 ετών.

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας σε 160 τον μέχρι σήμερα απολογισμό των θυμάτων της νόσου COVID-19. Από τα θύματα, 43 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 75 έτη και το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Συνολικά στην Ελλάδα έχουν ελεγχθεί 120.015 κλινικά δείγματα.

Κορονοϊός: τετραπληγικός ο δεύτερος νεότερος νεκρός στην Ελλάδα

Το μεσημέρι της Παρασεκυής εξέπνευσε στο Νοσοκομείο "Σωτηρία" ένας άνδρας, τετραπληγικός, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ο άτυχος άνδρας ήταν μόλις 37 ετών και ειναι ο δεύτερος νεότερος νεκρός στην Ελλάδα απο επιοπλοκές της νόσου. Ο νεότερος ήταν ο 35χρονος, ο οποίος εξέπνευσε στην Θεσσαλονίκη, για τον θάνατο του οποίου έχει διαταχθεί έρευνα απο τον Εισαγγελέα.

Νωρίτερα σήμερα, άφησαν την τελευταία τους πνοή μια 77χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο ΝΙΜΤΣ και είχε μολυνθεί στην κλινική «Ταξιάρχαι», όπου έκανε αιμοκάθαρση και μια γυναίκα 57 ετών, η οποία νοσηλευόνταν στον Ευαγγελισμό.