Κορονοϊός - Τσιόδρας: “Όχι” στο τεστ αντισωμάτων

Γιατί απορρίπτει το τεστ αντισωμάτων ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ...

Κάθετα αρνητικός στη χρήση των τεστ αντισωμάτων για διάγνωση του κορονοϊού εμφανίστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την ενημέρωση για την πορεία του ιού στην χώρα μας.

Όπως εξήγησε ο επικεκεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, τα τεστ αντισωμάτων δεν συνιστώνται διότι δίνουν ψευδή αποτελέσματα. Είπε χαρακτηριστικά πως εαν κάποιος υποβληθεί σε μοριακό τεστ και βγει θετικός στον ιό, αλλά αμφισβητήσει το αποτέλεσμα και κάνει το τεστ αντισωμάτων και βγει αρνητικός δεν πρέπει να εφησυχάσει διότι τα ακριβή αποτελέσματα των αντισωμάτων βγαίνουν μετά απο 20 ημέρες.

Το μόνο αξιόπιστο τεστ είναι το μοριακό, τόνισε ο κ. Τσιόδρας διευκρινίζοντας ότι γίνονται και τεστ αντισωμάτων στην Ελλάδα αλλά μονον για επιδημιολογικό σκοπό.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη χρήση εμβολίων κατά προτεραιότητα. Όπως ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει χώρος για κοινωνικές ανισότητες, όλα τα έθνη πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά στον νέο ιό. Δεν θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης το εμβόλιο».

Ο κ. Τσιόδρας μίλησε και για τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας το μήνα Μάιο, λέγοντας πως το lockdown δεν ευθύνεται για την άνοδο της θερμοκρασίας.